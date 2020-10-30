Первый украинский президент, а ныне глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Россия недавно выдвинула новое предложение о работе переговорщиков. Он добавил, что Украина уже ответила на это предложение.

В России считают, что в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе надо найти новые подходы. Об этом Леонид Кравчук сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.

Важно Украина созывает заседание подгруппы ТКГ из-за гибели военных на Донбассе

Возник уже новый вопрос у наших оппонентов, в России, в частности – что нужно найти новые подходы и, как они сказали, принять и рассмотреть решение о новой системе или новых шагах, новую пошаговую карту – как менять ситуацию (на Донбассе – 24 канал) на протяжении многих лет вперед,

– уточнил Кравчук.

Он отметил, что свое предложение российская сторона высказала 21 октября, во время очередного раунда переговоров в режиме видеоконференции.

Как на предложение отреагировала Украина

Украина не замедлила с реакцию и попросила Москву не торопиться с такими предложениями. Представители делегации заявили, что Украина подготовит свой план урегулирования ситуации.

"Мы подготовим свое видение, свой план действий, взяли для этого неделю времени. Подготовим план действий, в котором выстроим следующие наши действия, шаги, решения, необходимые для того, чтобы достичь мира на Донбассе. Наш модератор от ОБСЕ, госпожа Грау, согласилась", – сказал Кравчук.

Он уточнил, что на следующем заседании, которое вероятно состоится 11 ноября, стороны уже рассматривать этот пошаговый план действий. Он будет предусматривать, какими дальше будут действия во всех сферах жизни на Донбассе.

Возможно, это главное для нас,

– подытожил Кравчук.

Обратите внимание! Между тем режим прекращения огня на Донбассе дал сбой. В результате обстрела 29 октября во районе проведения ООС погибли двое украинских защитников. Это – первые потери украинской стороны в октябре.



Впервые за долгое время оккупанты открыли прицельный огонь по украинским позициям на Донбассе. Больше о том, что сейчас происходит на Востоке – по ссылке.