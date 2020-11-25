Россия обвинила американский военный корабль "Джон С. Маккейн" в пересечении морской границы. В то же время Москва пригрозила протаранить эсминец США.

Соответствующий инцидент произошел 24 ноября в заливе Петра Великого в Японском море, что граничит с Японией, Россией и Кореями. Об этом сообщает BBC News.

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В то же время в Минобороны России заявили, что противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" осуществлял слежку за американским эсминцем. Судно использовало международный канал связи, чтобы предупредить корабль США о недопустимости его действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя из территориальных вод.

Что заявили в ВМС США

После предупреждения американский корабль якобы вышел в нейтральные воды. Однако ВМС США отрицали любые противоправные действия и назвали заявление России о миссии ошибочным.

"Джон С. Маккейн" не был выслан с территории любой страны,

– заявил представитель 7-го флота ВМС США лейтенант Джо Кейли.

По его словам, США "никогда не будут поклоняться запугиванию или принуждению принимать нелегитимные морские требования, которые предъявила Россия". В то же время 7-й флот страны заявил, что корабль "Джон Маккейн" проводил операцию "Свобода навигации", чтобы подтвердить свободы и права мореплавания в районе залива Петра Великого.

Справка. Противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" участвовал в почти столкновении с американским крейсером" Чанселорсвиль" в 2019 году.