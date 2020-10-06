Россия приложила руку к войне в Нагорном Карабахе, – генерал США Ходжес
России выгоден конфликт между Азербайджаном и Арменией. В целом нестабильность в Черноморском регионе – в интересах Кремля.
Россия является главным бенефициаром войны в Карабахе
Такое заявление сделал бывший командующий войсками США в Европе в 2014 – 17 годах, ветеран войны в Ираке и Афганистане Бен Ходжес. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Кстати Россия может стать участником конфликта в Нагорном Карабахе
По словам Ходжеса, единственным бенефициаром текущей войны в Нагорном Карабахе является Россия.
Стратегическим желанием России всегда было поддержание сфер влияния, а также нестабильности на своей границе, чтобы она могла влиять на то, что происходит вокруг,
– заметил генерал.
Поэтому он уверен, что Кремль приложил руку к тому, чтобы начать этот конфликт. Или же, безусловно, извлекает выгоду из того, что ситуация остается нестабильной.
Ходжес добавляет, в США хотели бы видеть немедленное прекращение огня и переход к переговорам, вместо реального конфликта.
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Боевые действия в Нагорном Карабахе: основное
- 27 сентября на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия.
- Минобороны Азербайджана обвинило Армению в начале обстрелов по всей линии фронта. Также там сообщили об убитых и раненых среди гражданского населения.
- Зато в Минобороны Армении рассказали о двух сбитых вертолетах и трех БПЛА Азербайджана. Кроме того, Ереван обвиняет Баку в эскалации.
- Международное сообщество осудило конфликт и призвало государства к прекращению огня.
- Азербайджан заявил, что готов к мирным переговорам, если Армения признает Нагорный Карабах территорией Азербайджана.
- Текущий конфликт между Азербайджаном и Арменией длится более 30 лет, а в целом за эту территорию страны борются уже более века. В нем Турция поддерживает Азербайджан и выступает за его территориальную целостность, а Россия оказывает свою поддержку Армении.