России выгоден конфликт между Азербайджаном и Арменией. В целом нестабильность в Черноморском регионе – в интересах Кремля.

Россия является главным бенефициаром войны в Карабахе

Такое заявление сделал бывший командующий войсками США в Европе в 2014 – 17 годах, ветеран войны в Ираке и Афганистане Бен Ходжес. Об этом сообщает "РБК-Украина".

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По словам Ходжеса, единственным бенефициаром текущей войны в Нагорном Карабахе является Россия.

Стратегическим желанием России всегда было поддержание сфер влияния, а также нестабильности на своей границе, чтобы она могла влиять на то, что происходит вокруг,

– заметил генерал.

Поэтому он уверен, что Кремль приложил руку к тому, чтобы начать этот конфликт. Или же, безусловно, извлекает выгоду из того, что ситуация остается нестабильной.

Ходжес добавляет, в США хотели бы видеть немедленное прекращение огня и переход к переговорам, вместо реального конфликта.

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