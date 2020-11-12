В ответ на санкции Германии и Франции против России государство введет собственные ограничения против двух стран. Они будут касаться работников аппаратов руководства государств.

В России традиционно подчеркнули, что оппозиционера Алексея Навального якобы могли отравить уже в Германии. Об этом заявил министр иностранных дел государства Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

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Так как санкции прямо касаются работников администрации президента России, наши ограничения будут зеркальными,

- подчеркнул Лавров.

По его словам, санкции уже приняли. Вскоре Россия уведомит о них Францию и Германию.

Что известно о санкциях ЕС против России

16 октября Европейский Союз ввел ограничения против 6 россиян и 1 компании.

Этих людей подозревают в причастности к отравлению Навального.

Среди них есть заместитель администрации президента, глава ФСБ, заместители минобороны России и еще несколько государственных служащих.

Для этих людей запрещен въезд на территорию ЕС, а все их активы – заморожены.

Россия возмутилась таким решением ЕС и пригрозила зеркальными санкциями.

Обратите внимание! Оппозиционера Алексея Навального отравили химическим веществом "Новичок", которое изготавливают в России. Это подтвердил ряд берлинских клиник. Однако Россия далее заявляет, что не видит основательных доказательств своей причастности. Подробнее об отравлении Навального – читайте здесь.