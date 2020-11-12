Россия приняла санкции против Германии и Франции из-за отравления Навального
В ответ на санкции Германии и Франции против России государство введет собственные ограничения против двух стран. Они будут касаться работников аппаратов руководства государств.
В России традиционно подчеркнули, что оппозиционера Алексея Навального якобы могли отравить уже в Германии. Об этом заявил министр иностранных дел государства Сергей Лавров, сообщает ТАСС.
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Так как санкции прямо касаются работников администрации президента России, наши ограничения будут зеркальными,
- подчеркнул Лавров.
По его словам, санкции уже приняли. Вскоре Россия уведомит о них Францию и Германию.
Что известно о санкциях ЕС против России
- 16 октября Европейский Союз ввел ограничения против 6 россиян и 1 компании.
- Этих людей подозревают в причастности к отравлению Навального.
- Среди них есть заместитель администрации президента, глава ФСБ, заместители минобороны России и еще несколько государственных служащих.
- Для этих людей запрещен въезд на территорию ЕС, а все их активы – заморожены.
- Россия возмутилась таким решением ЕС и пригрозила зеркальными санкциями.
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