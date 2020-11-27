Россия начала призывать в собственное войско жителей оккупированных частей Донбасса, которые получили российское гражданство. Это стало следствием массовой паспортизации, которую Россия проводит на неподконтрольных Украине территориях.

Еще в начале 2019 года Офис уполномоченного ВРУ по правам человека заявлял, что Россия готовится к паспортизации местного населения, заявил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский. Его цитирует Укринформ.

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В мае 2019 года в ОРДЛО начали выдавать уже российские паспорта. Сейчас там наращивается потенциал выдачи этих паспортов. И уже, как мне докладывают правозащитники, есть граждане, которые получили российские паспорта, и их уже призывают в Вооруженные силы России,

– заявил Павел Лисянский.

Он подчеркнул, что жители оккупированных украинских территорий, которые получают псевдороссийский паспорт, не имеют социальных гарантий. Они не будут получать российскую пенсию, но вынуждены служить в российском войске.

Представитель омбудсмена на Донбассе презентовал отчет "Интеграционные процессы России в ОРДЛО", в котором говорится о паспортизации оккупированных территорий, милитаризацию подростков и многое другое.