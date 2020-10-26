Силы противовоздушной обороны флота Российской Федерации провели в водах оккупированного Крыма военные учения. Корабли "прикрывали" от сосредоточенного ракетного авиаудара от условного врага.

26 октября войска противовоздушной обороны Черноморского флота России учились, как прикрывать пункт базирования от ракетного удара, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

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В сообщении говорится, что во время этих учений российские военные "взяли на сопровождение и уничтожили воздушные цели условного врага зенитным ракетным оружием, предназначенным для противовоздушной обороны кораблей от всех средств воздушного нападения".

По замыслу учения, центр управления Черноморского флота получил разведанные по взлету группы самолетов условного врага в направлении Крымского полуострова. Средства ПВО на дежурных кораблях ЧФ привели в боевую готовность, на корабельные силы флота передали сигнал о приближении авиагруппы условного противника,

– сообщает пресс-служба.

Вражеские цели россияне имитировали электронным способом с помощью систем управления вооружения кораблей. Согласно сообщению, их условно уничтожили до осуществления захода самолетов на боевой курс.

Что известно о военных учениях России на оккупированном полуострове:

После аннексии Крыма Россией, с 2014 года РФ активно проводит военные учения как и на оккупированном полуострове, так и в акватории Черного моря. В частности, с 21 по 26 сентября 2020 года рядом с оккупированным Крымом РФ проводила военные учения под названием "Кавказ-2020". Москва пригласила присоединиться к этому действу 5 стран, а именно: Армению, Беларусь, Китай, Мьянму и Пакистан. Еще некоторые страны были наблюдателями.

Известно, что к учениям привлекли около 80 тысяч военных, более 200 танков и свыше 400 боевых машин пехоты.

Параллельно с этими событиями, в Николаевской и Херсонской областях Украина тоже проводила военные учения "Объединенные усилия", к которым были приобщены США и Великобритания. Американские истребители вместе с украинскими пролетали возле аннексированного Крыма, что несколько "бесило" власти РФ.