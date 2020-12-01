По мнению главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, Россия пытается выполнить свою стратегическую задачу – сделать Украину послушной. Для этого в работе ТКГ российская сторона блокирует не только вопросы обмена пленными, но и вообще – все предложения.

На днях стало известно, что Россия, вероятнее всего, не собирается проводить обмен пленными до Нового года, как это ранее анонсировали в Украине. При этом, если Украина подала свой список с пленными, которых хочет вернуть, то российская сторона этого не сделала. Вероятно, Москва не хочет делать этого вообще, считает Леонид Кравчук. Об этом он рассказал LIGA.net.

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Мы подали на обмен список из 11 фамилий. И мы просили, чтобы они дали аналогичный список нам. Хотя бы для обмена списками. Но мне кажется, что они даже этого делать не хотят,

– сказал он.

После этого обмена Кравчук предлагал действовать дальше по принципу "всех на всех".

Он подчеркнул: Россия на минских переговорах блокирует не только обмен пленными, а вообще – все. Любые вопросы даже не политического, а сугубо технического характера. К примеру, – открытие 2 контрольно-пропускных пунктов.

У нас нервы крепкие, выдержат. Но дело не в нервах. Дело в том, что мы не видим реальных шагов к миру со стороны России. 6 лет идет война. 6 лет работает ТКГ. И за эти 6 лет более или менее решен только один вопрос: режим тишины. И то – более или менее. Все остальное блокируется. А люди гибнут. Я уверен, что Россия, а не ОРДЛО (они только выполняют волю Кремля), именно Россия и Путин не хотят мира в Украине,

– высказался Кравчук.

Он добавил, что Россия выполняет свою стратегическую задачу: "сделать Украину послушной, чтобы она жила по политике Кремля".

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