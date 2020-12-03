Россия последовательно реализует программу, которая ставит своей целью нивелировать нормандский формат. Она пытается поссорить Украину с Францией и Германией.

Несмотря на вмешательство России, связи с членами нормандского формата стали только крепче. Об этом сообщил пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире 24 канала.

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По его словам, Совет Безопасности ООН не поддержал "шоу", которое пыталась устроить Россия. В частности, там не предоставили площадку для его реализации.

Справка. Россия провела неформальную встречу в ООН, на которой обсуждала необходимость провести референдум "для определения статуса" оккупированных территорий. Подробнее об этом – читайте здесь.

Арестович отметил, что постоянные члены Совета Безопасности ООН осудили эту попытку, ведь она не имеет никакого отношения к международно-правовому полю.

О заявлении российского делегата

Во время неформальной встречи в ООН российский делегат Василий Небензя заявил, что события в Украине являются не внутренним конфликтом, а политическим – между Россией и Украиной. По мнению Арестович, представитель России очень перенервничал, поэтому это заявление могло быть случайным. В то же время он предположил, что это также мог быть спланированный шаг.

Возможно, так они когда-то признают и вооруженный конфликт между Россией и Украиной,

– заявил он.

Обменяют ли украинских пленных

По словам Арестович, в Украине ожидают, что новый обмен пленными таки состоится 24 декабря 2020 года. Это поддерживают также представители Франции и Германии.

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Однако он отметил, что Путин является "главным поставщиком хаоса в международном пространстве", поэтому это может произойти и в последние часы 2020 года.

Как рассказал Арестович, если ситуация и в дальнейшем будет оставаться такой, как сейчас, то надежды на обмен пленными напрасны. Также он добавил, что в России занимают абсолютно неконструктивную прозицию по этому поводу.