РФ хочет посеять раздор между украинским и белорусским народами. Однако в МИД Украины считают, что такие попытки России обречены на поражение.

В российском МИД заявили, что якобы с территории Украины "руководили дестабилизацией ситуации в Беларуси". Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар ответил на этот упрек, пишет "Европейская правда".

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Украина никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела Беларуси, в отличие от России и ее спецслужб,

– отметил Боднар.

По его словам, в значительной степени ответственность за нынешнюю ситуацию в Беларуси лежит именно на России. Ведь она "коварно пытается лишить белорусский народ независимости и суверенитета".

Боднар добавил, что Россия боится демократической Украины, а также демократизации Беларуси, поэтому постоянно прибегает к попыткам дискредитации и манипуляций.

"Попытки России посеять раздор между украинским и белорусским народами заранее обречены на поражение", – подытожил заместитель министра. И добавил, что такая же перспектива и у ничтожных попыток перебросить на Украину ответственность за собственную подрывную деятельность РФ.

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