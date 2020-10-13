Россия пытается повлиять на внешнюю политику США, – Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что Россия и Китай пытаются повлиять на внешнюю политику Штатов. По его словам, представители этих стран привлекают лоббистов, аналитические институты и экспертное сообщество для влияния.
В пресс-службе американского ведомства сообщили, что пытаются решить эту проблему.
Интересно Кибератака на правительство Норвегии: как к этому причастна Россия
Научно-исследовательские американские организации, изучающие внешнюю политику, должны присоединиться к решению этой проблемы. Помпео призвал их раскрывать зарубежные источники финансирования, в том числе и связанные с иностранными государственными структурами.
Мы приветствуем различные взгляды. Однако мы помним, что некоторые иностранные правительства, такие как Китайская Народная Республика и Российская Федерация, стремятся влиять на внешнюю политику США через лоббистов, внешних экспертов и аналитические центры,
– заявил Помпео.
По словам Помпео, Госдепартамент поддерживает тесные связи с научным сообществом, аналитическими центрами и другими негосударственными экспертами по внешней политике. Все ради продвижения интересов США.