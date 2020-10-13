Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что Россия и Китай пытаются повлиять на внешнюю политику Штатов. По его словам, представители этих стран привлекают лоббистов, аналитические институты и экспертное сообщество для влияния.

В пресс-службе американского ведомства сообщили, что пытаются решить эту проблему.

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Научно-исследовательские американские организации, изучающие внешнюю политику, должны присоединиться к решению этой проблемы. Помпео призвал их раскрывать зарубежные источники финансирования, в том числе и связанные с иностранными государственными структурами.

Мы приветствуем различные взгляды. Однако мы помним, что некоторые иностранные правительства, такие как Китайская Народная Республика и Российская Федерация, стремятся влиять на внешнюю политику США через лоббистов, внешних экспертов и аналитические центры,

– заявил Помпео.

По словам Помпео, Госдепартамент поддерживает тесные связи с научным сообществом, аналитическими центрами и другими негосударственными экспертами по внешней политике. Все ради продвижения интересов США.

Справка. Такая ситуация с РФ не впервые. В августе 2020 года спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и председатель спецкомитета по разведке Палаты Адам Шифф заявляли, что Россия активно вмешивается в местный избирательный процесс. По их словам, РФ делает это, чтобы обеспечить нужный им результат.