Россия провела неформальную встречу в ООН, на которой обсуждала необходимость провести референдум "для определения статуса" оккупированных территорий. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе отреагировала на такие действия боевиков крайне негативно.

"Мероприятие", которое устроили представители России, оказалось событием, которое вызывает серьезнейшую обеспокоенность состоянием российской дипломатии, заявила украинская делегация в ТКГ.

К слову Попытка России легитимизировать в ООН боевиков: встреча в формате Арриа состоялась – реакция Совбеза

Главные моменты провокации России:

Событие свели к диалогу между российскими боевиками и якобы "украинской стороной", которую представлял политтехнолог из окружения Виктора Медведчука Михаил Погребинский.

Боевики предложили так называемый референдум о статусе захваченных ими территорий Украины.

Российский делегат Василий Небензя утверждал, что нормандский формат переговоров не должен заменять "минский формат" (хотя такого не существует). Мол, нормандских встреч больше может и не быть.

И самое главное, что Небензя заявил: it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine ("это не внутренний конфликт в Украине – это политический конфликт между Россией и Украиной").

Выводы украинской делегации:

Россия пытается заменить процесс урегулирования международного вооруженного конфликта на Донбассе (с ее участием) в нормандском формате "...дискуссией между здоровыми силами в Украине и представителями республик "ДНР" и "ЛНР".

Россия пытается легитимизировать свои марионеточные образования путем привлечения их на высшие международные площадки, в частности ООН, и путем возможного проведения псевдореферендума.

Украинские переговорщики убеждены, что следствием этого может стать единоличное признание Россией фейковых "республик" на востоке Украины. Мол, это явный признак того, что через год после парижской встречи давление России на Украину не удалось.

"Расцениваем эти попытки России как предпоследний шаг в сторону полного пренебрежения международным правовым полем и перехода к состоянию полной изоляции со стороны международного сообщества", – резюмировала украинская делегация

Что произошло в ООН

В ночь на 3 декабря Россия провела заседание в формате видеоконференции в рамках Совбеза ООН по формуле Арриа.

Анонсировали в Москве мероприятие как "первое в истории участие представителей "ЛНР" и "ДНР" в заседании Совета Безопасности ООН".