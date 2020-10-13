Российское правительство расширило перечень нефтепродуктов, экспорт которых в Украину разрешен. Так, соответствующий запрет сняли с битума, битумных смесей и смазок.

Такое постановление правительства России опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. К теме Торговля Украины с Китаем постоянно растет, с Россией – достигла исторического минимума Какие нефтепродукты позволило правительство России импортировать в Украину Смазки, Нефтяной битум,

битумные смеси на основе природного асфальта или природного битума,

другие остатки от переработки нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород. Заметим, что эти виды нефтепродуктов попали в перечень товаров, вывоз которых из России является разрешенным. Однако такой экспорт следует осуществлять на основании разрешений, которые выдает Минэкономразвития РФ. Кстати Польская нефтегазовая компания инвестирует в добычу газа в Украине Что этому предшествовало В середине апреля 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее запрет на импорт ряда товаров из Украины.

В то же время документ запрещал экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину , а также ограничивал экспорт угля.

, Правда, впоследствии правительство РФ издало постановление, которое определяло перечень товаров, которые с 1 июня 2020 года можно вывозить в Украину. Но только на основании отдельных разрешений (их выдает Минэкономразвития).

Но только на основании отдельных разрешений (их выдает Минэкономразвития). В эту категорию попали отдельные виды нефтепродуктов и угля.