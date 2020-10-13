Россия разрешила экспортировать нефтепродукты в Украину: с чего именно сняли запрет
Российское правительство расширило перечень нефтепродуктов, экспорт которых в Украину разрешен. Так, соответствующий запрет сняли с битума, битумных смесей и смазок.
Такое постановление правительства России опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
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Какие нефтепродукты позволило правительство России импортировать в Украину
Смазки,
- Нефтяной битум,
- битумные смеси на основе природного асфальта или природного битума,
- другие остатки от переработки нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.
Заметим, что эти виды нефтепродуктов попали в перечень товаров, вывоз которых из России является разрешенным. Однако такой экспорт следует осуществлять на основании разрешений, которые выдает Минэкономразвития РФ.
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Что этому предшествовало
- В середине апреля 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее запрет на импорт ряда товаров из Украины.
- В то же время документ запрещал экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину, а также ограничивал экспорт угля.
- Правда, впоследствии правительство РФ издало постановление, которое определяло перечень товаров, которые с 1 июня 2020 года можно вывозить в Украину. Но только на основании отдельных разрешений (их выдает Минэкономразвития).
- В эту категорию попали отдельные виды нефтепродуктов и угля.