Представительный орган крымских татар Меджлис призвал ОБСЕ и ООН посетить аннексированный Россией Крым. Все из-за катастрофической ситуации с пандемией коронавируса на полуострове и сокрытия информации тамошней властью.

Количество ежедневных случаев заболевания в АР Крым и в Севастополе уже давно пересекло возможную границу. Об эпидемиологической ситуации в Крыму сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров на своей странице в фейсбуке.

Важно Оккупированный Крым продолжает бить рекорды по количеству больных коронавирусом: статистика

Россия скрывает истинные цифры

Власти РФ скрывают настоящую ситуацию с коронавирусом в Крыму от общественности и международных организаций. Никто не знает точного количества заболеваемости и смертности на полуострове.

В больницах уже давно нет достаточного обеспечения персоналом, соответствующими условиями и даже кроватями. Поэтому многих тяжелых больных коронавирусом отказываются госпитализировать. Этим "обрекают человека на верную смерть", как отметил Чубаров.

Глава Меджлиса также отметил, что медперсоналу местных больниц строго запрещено указывать в документах настоящую причину смерти. Более того, нет данных и о политических пленниках.

Засекреченная информация об эпидемиологической ситуации в местах лишения свободы и о состоянии здоровья незаконно удерживаемых в них крымских политзаключенных,

– добавил Чубаров.

Помощь извне

Президиум Меджлиса призывает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине посетить временно оккупированную Россией территорию Крыма, чтобы изучить ситуацию.

Также ведомство призывает ВОЗ предоставить жителям полуострова качественное медицинское обслуживание в условиях пандемии.

Каковы причины такой ситуации

Главной причиной ухудшения эпидемиологической ситуации на полуострове является то, что власти России как государство-оккупант не принимают мер по защите здоровья и жизни населения территории, которую насильно отобрали.

Справка. Данные о заболеваниях, которые предоставляют российские власти в Крыму, не подтверждает ни одна международная организация. Правозащитники утверждают, что эту статистику значительно занижают.