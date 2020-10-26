Россия скрывает истинные цифры COVID-19 в Крыму: глава Меджлиса бьет тревогу
Представительный орган крымских татар Меджлис призвал ОБСЕ и ООН посетить аннексированный Россией Крым. Все из-за катастрофической ситуации с пандемией коронавируса на полуострове и сокрытия информации тамошней властью.
Количество ежедневных случаев заболевания в АР Крым и в Севастополе уже давно пересекло возможную границу. Об эпидемиологической ситуации в Крыму сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров на своей странице в фейсбуке.
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Россия скрывает истинные цифры
Власти РФ скрывают настоящую ситуацию с коронавирусом в Крыму от общественности и международных организаций. Никто не знает точного количества заболеваемости и смертности на полуострове.
В больницах уже давно нет достаточного обеспечения персоналом, соответствующими условиями и даже кроватями. Поэтому многих тяжелых больных коронавирусом отказываются госпитализировать. Этим "обрекают человека на верную смерть", как отметил Чубаров.
Глава Меджлиса также отметил, что медперсоналу местных больниц строго запрещено указывать в документах настоящую причину смерти. Более того, нет данных и о политических пленниках.
Засекреченная информация об эпидемиологической ситуации в местах лишения свободы и о состоянии здоровья незаконно удерживаемых в них крымских политзаключенных,
– добавил Чубаров.
Помощь извне
Президиум Меджлиса призывает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине посетить временно оккупированную Россией территорию Крыма, чтобы изучить ситуацию.
Также ведомство призывает ВОЗ предоставить жителям полуострова качественное медицинское обслуживание в условиях пандемии.
Каковы причины такой ситуации
Главной причиной ухудшения эпидемиологической ситуации на полуострове является то, что власти России как государство-оккупант не принимают мер по защите здоровья и жизни населения территории, которую насильно отобрали.