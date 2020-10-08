В аннексированном Крыму российские оккупанты снимали пропагандистский фильм "Пальмира" о Сирии. Они решили, что пейзажи полуострова пригодятся им для ленты.

Из-за съемок фильма российская администрация в Крыму даже вводила ограничения на движение транспорта по дороге Судак – Миндальное – Солнечная долина в урочище Бугаз. Оно действовало с 19 сентября по 6 октября. Об этом пишут "Крым. Реалии".

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Съемки были в Крыму. Сейчас они уже не идут,

– рассказал оператор ленты Морад Абдель-Фаттах.

По его словам, в целом съемки фильма еще продолжаются, сейчас идет подготовка к новому этапу.

Что известно о российском пропагандистском фильме "Пальмира" о Сирии

В основе сюжета картины – рассказ о разминировании сирийского города перед выступлением оркестра российского дирижера Валерия Гергиева. К слову, Гергиев в свое время поддержал оккупацию Крыма Россией.

Так, лента рассказывает о российских саперах, которые якобы готовили Пальмиру к проведению этого концерта.

"Мы увидим двух героев. Один из них считал, что в жизни все бывает, кроме счастливой любви и случайной смерти. А другой верил, что все наоборот", – говорится в синопсисе картины.

Что на самом деле Россия делает в Сирии