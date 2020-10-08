Российские оккупанты снимали в Крыму фильм о Сирии: подробности и фото
В аннексированном Крыму российские оккупанты снимали пропагандистский фильм "Пальмира" о Сирии. Они решили, что пейзажи полуострова пригодятся им для ленты.
Из-за съемок фильма российская администрация в Крыму даже вводила ограничения на движение транспорта по дороге Судак – Миндальное – Солнечная долина в урочище Бугаз. Оно действовало с 19 сентября по 6 октября. Об этом пишут "Крым. Реалии".
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Съемки были в Крыму. Сейчас они уже не идут,
– рассказал оператор ленты Морад Абдель-Фаттах.
По его словам, в целом съемки фильма еще продолжаются, сейчас идет подготовка к новому этапу.
Что известно о российском пропагандистском фильме "Пальмира" о Сирии
В основе сюжета картины – рассказ о разминировании сирийского города перед выступлением оркестра российского дирижера Валерия Гергиева. К слову, Гергиев в свое время поддержал оккупацию Крыма Россией.
Так, лента рассказывает о российских саперах, которые якобы готовили Пальмиру к проведению этого концерта.
"Мы увидим двух героев. Один из них считал, что в жизни все бывает, кроме счастливой любви и случайной смерти. А другой верил, что все наоборот", – говорится в синопсисе картины.
Что на самом деле Россия делает в Сирии
- Россия устроила интервенцию в Сирию еще в 2011 году, но открыто начала передавать туда свои военные отряды в 2015 году. В гражданской войне между повстанцами и правительством диктатора Башара аль-Асада Россия поддерживает последнего.
- Бесчинство, которое совершает РФ в Сирии, осуждает весь цивилизованный мир. А это – и решение о вводе войск, и бомбардировки сирийских городов, и сокрытие информации о подготовке правительства Асада к ряду химических атак. В международных отчетах Россию называют виновницей гибели тысяч мирных жителей Сирии.
- В отчете Совета ООН по правам человека за 2020 год впервые непосредственно возложена ответственность на ВВС России за нападения на гражданские объекты. В ООН назвали это "военным преступлением" со ссылкой на большие факты о взрывах убежища для беженцев в Хаасе и на рынке в Маараф аль-Нуман летом 2019 года.
- Собственно, съемки фильма о Сирии в аннексированном Крыму является очередной циничной выходкой России перед международным сообществом.