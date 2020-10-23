В Америке прошли последние перед президентскими выборами дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом. И, в преддверии дебатов, всё чаще звучал тезис о том, что Трамп снова связался с россиянами, которые как и в 2016 году пытаются повлиять на ход предвыборной гонки.

О том, как Россия пытается сорвать президентские выборы в США и почему в Кремле отчаянно пытаются оставить Трампа в кресле президента – в блоге "Теории заговора" на 24 канале.

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На минувших дебатах оба кандидата обменялись обвинениями:

Трамп упрекнул Байдена в том, что он уже старый политик, но только то и делает, что говорит, и ничего не делает;

Байден в свою очередь обвинил Трампа в проигранной борьбе с коронавирусом, в разделении мигрантских семей и разжигании расовой ненависти в стране.

Но, наверное, самой горячей стала перепалка по поводу влияния России на каждого из кандидатов.

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Трамп снова заговорил о сыне оппонента Хантере Байдене, назначение которого в украинскую газодобывающую компанию Burisma лоббировал Джозеф Байден, и даже обвинил Байдена в получении 3,5 миллионов долларов от Кремля.

Правда аргументировать свои слова так и не смог. Да и расследование Сената так и не нашло каких-либо доказательств противоправной деятельности Байденов по этим эпизодам.

В ответ Джо Байден обрушился на Трампа с критикой его приемов нечестной борьбы. В частности вспомнил и адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, который и растиражировал информацию о его сыне.



Дебаты Байдена и Трампа / Фото elpais

Байден прямо назвал Джулиани "пешкой Кремля". А также пригрозил жестким ответом Ирану и России, которые уже сегодня вмешиваются в выборы в США, очерняя Байдена в СМИ и соцсетях. И вот на этом я и предлагаю остановится более подробно.

Скандал с сыном Байдена

Трамп вспомнил о сыне Байдена не просто так, ведь ранее украинский народный депутат Андрей Деркач публиковал пленки на которых, Байден якобы давит на тогдашнего президента Украины Порошенко, чтобы тот уволил неудобного генпрокурора.

Позже разведка США назвала Деркача агентом российского влияния, его действия – вмешательством в выборы, американское Министерство финансов наложило на него санкции, а фейсбук даже заблокировал страницу украинского депутата.



Байден с сыном / Фото ideologs

Но на этом история не закончилась – Джулиани за несколько дней до дебатов опубликовал очередную порцию неподтвержденных данных из случайно найденного ноутбука Хантера Байдена. Это довольно забавная история, этот ноутбук, якобы передал ФБР мастер сервисного центра, куда ноутбук был сдан на ремонт.

Так вот Джулиани, после неудачных попыток обвинить Байдена в экономических преступлениях, перешел к более изощренным приемам. Он заявил, что на ноутбуке хранятся фото голого Хантера Байдена, который курит крэк, а также фото маленьких девочек и даже переписка с одной из несовершеннолетних. Правда сама девочка факт переписки опровергла.

В 2016 году подобная история с электронной почтой Хилари Клинтон сыграла как раз в пользу победы Трампа.

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В команде Трампа сменили тактику

Но, видимо понимая, что подобные приёмы уже не дают должного эффекта, а Байден продолжает опережать в гонке уже на 11%, в команде Трампа решили действовать иначе.

Важно вспомнить, как еще в сентябре Трамп критиковал голосование по почте, которое ввели повсеместно из-за пандемии коронавируса. Мол, таким способом выборы будут сфальсифицированы.



Дональд Трамп / Фото outsider

Позже он пытался блокировать финансирование Почтовой службы США и призывал своих сторонников проголосовать дважды – на участке и по почте. В итоге заявил, что не гарантирует мирной передачи власти, в случае проигрыша. И похоже, что это стало главной стратегией Трампа на этих выборах.

Вмешательство стран

► Иран

За день до дебатов та же разведка США сообщила о том, что хакеры из России и Ирана собирают данные американских избирательных баз. Администрация Трампа тут же подхватила эту новость и акцентировала внимание именно на иранском вмешательстве.



Глава разведки США Джон Ратклифф, заявил, что именно Иран несет угрозу выборам. Хотя, в то же время спецслужбы США утверждают, что атака из Тегерана носит скорее иллюстративный характер, ведь собранная информация получена из открытых источников.

► Россия

А вот представители ФБР и Службы нацбезопасности утверждают, что куда более опасным является вмешательство россиян, которым удалось взломать некоторые системы голосования, в том числе и системы Почтовой службы США.

Более того, директор агентства по вопросам кибербезопасности Кристофер Кребс заявил, что россияне могут иметь доступ к протоколам федеральной избирательной комиссии.

По мнению экспертов, россияне уже в день голосования могут использовать собранную информацию и ключи доступа, чтобы испортить веб-сайты, раскрыть информацию избирателей, удалить или заморозить часть информации о результатах голосования, или же просто удалить данные о регистрации избирателей чтобы те не смогли проголосовать.

Цель проста – посеять хаос и сомнения в легитимности выборов.

Такая ситуация будет только на руку Трампу, ведь она может усилить его ранние утверждения о том, что голосование сфальсифицировано и победить его можно только прибегнув к обману. Таким образом он может реализовать свою угрозу не отдавать власть мирным путем.

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Но смещение внимания администрацией Трампа к вопросу только иранского вмешательства не напрасно. По мнению того же министра национальной безопасности в администрации Обамы – Джеймса Джонса, вмешательство Ирана может нанести вред Трампу, а вот вмешательство России наоборот, может помочь ему выиграть. Наверное поэтому за их деятельностью пока только следят.

ПсевдоСМИ Трампа

Связи Трампа с россиянами подтверждает еще один факт. Еще в начале октября стало известно о существовании псевдоСМИ, призванного повлиять на американских избирателей. Его основателями выступала та же российская группа "Агенство интернет-исследований" базирующаяся в Санкт-Петербурге, которая вмешивалась в выборы США в 2016 году.

Агентство Reuters отмечает, что именно эта группа была создателем целой сети дезиформирующих страниц в соцсетях фейсбук и твиттер, которые успешно заблокировали в сентябре. Но это была лишь вершина айсберга. Эти страницы вели к более обширному веб-сайту "Ньюзрум для американских и европейских граждан", или NAEBC, который работает с июня 2020 года.

Этот веб-сайт последовательно освещал события в Америке четко по риторике Трампа – от нападок на Байдена до протестов за права темнокожих. Руководство сайта часто прибегало к услугам американских авторов, которые писали заказные материалы.

В статье одного из таких авторов речь шла о том, что большинство американцев одобряют действия полиции при разгоне протестов и ратуют за увеличение их обеспечения. И тут важно вспомнить, что демократы выступают за сокращение финансирования полиции, а вот Трамп – наоборот, предлагает не просто дофинансировать полицию, а еще и наделить её большими полномочиями.

Зачем Кремлю Трамп

Но зачем Кремлю Трамп? Ведь при его президентстве санкции против России не ослабились, а наоборот. При Трампе окончательно похоронили недостроенный проект "Северный поток-2", к которому теперь даже приближаться никто не хочет дабы не попасть в немилость к Америки?



Владимир Путин / Фото РИА

Как по мне – всё просто. Давление на Россию со стороны США сохраниться в любом случае, но Трамп более понятный для Путина персонаж, он эмоционален, он националист и он склонен к авторитаризму. И при нем Европа остается всё такой же "обеспокоенной", не более. Ведь у Трампа с европейскими лидерами отношения сложились не самым лучшим образом.

В противовес Трампу Байден наоборот обещает, цитирую "работать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь путинский режим к ответственности за совершенные преступления". Для Кремля это значит только одно – при Байдене-президенте давление на Россию может только усилиться.