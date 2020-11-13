Баку празднует победу, Ереван превратился в поле протестов, а Россия вводит свой военный контингент в зону еще вчера пылающего конфликта. Может показаться, что в конфликте Армении и Азербайджана неожиданно победила Россия. Тактически – да, стратегически же Кремль скорее проигрывает.

Что вынесли из этой войны Армения и Азербайджан и почему Россия предрекла себе стратегическое поражение на Кавказе – в видеоблоге "Теории заговора" на 24 канале.

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Что случилось в Карабахе

Начиная с утра 10 ноября Баку превратился в место всеобщего ликования. А вот его идеологический противник – Ереван, наоборот, в место ярости и протестов. И этому, конечно же, есть логическое объяснение.

Но прежде чем говорить о том, кто с чем вышел из конфликта за Нагорный Карабах и почему Турция только утвердилась в регионе, а Россия наоборот в перспективе только теряет, предлагаю вспомнить последние решающие дни второй карабахской войны.

Ключ к поражению Армении находился в городе Шуша. 8 ноября Ильхам Алиев заявил о взятии этого городка азербайджанской армией. В Баку эту новость встретили ликованием.

Но, казалось бы до полной победы далеко, ведь столица непризнанной "Нагорно-карабахской республики" Степанакерт еще под контролем армян. Тогда почему этот город так важен и предрек финал конфликта?

Полный выпуск видеоблога "Теории заговора": смотрите видео 24 канала

По иронии судьбы, в годы первой карабахской войны 1990-х Армения закончила победную для себя фазу войны как раз взятием Шуши – ей ушел Карабах и еще 7 районов вокруг. В 2020 году город Шуша снова стал точкой конфликта, но уже в пользу Азербайджана.

Все из-за географического расположения. Во-первых, Шуша – это город, построенный на горном плато, которое с трех сторон обрывается отвесными скалами, а с четвертой – прямая дорога в 11 километров до Степанакерта, населенного армянами.

Город Шуша в Нагорном Карабахе: смотрите карту

Вторая дорога ведет прямо к границе Армении. Уже это говорит о тотальном преимуществе азербайджанцев. Во-вторых, на юге азербайджанские войска также дошли до границы и фактически отрезали Карабах от Армении.

Полное взятие Карабаха стало лишь вопросом времени, но нужно ли это было Баку сейчас? Скорее нет, чем да. Ведь тогда страну легко можно было бы обвинить чуть ли не в геноциде армян в Карабахе.

Лучший вариант – сделать эту территорию без статусной, но иметь рычаги влияния на неё. Наверное именно поэтому Азербайджан и пошел на подписание мирного договора.

Справка. В ночь с 9 на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписывают фактическую капитуляцию Еревана.

По факту договор обязывает Армению отказаться от 7 оккупированных областей, которые составляли пояс безопасности вокруг Карабаха, и признать город Шуша азербайджанским.

Так называемая "НКР" больше не имеет никакого статуса, а значит по умолчанию признается азербайджанской территорией. То есть Баку вернуло себе большую часть своих земель, а армия, по сути, держит на мушке оставшиеся территории Карабаха.

Тактически Кремль в выигрыше

Чтобы Степанакерт имел связь с Арменией, остается Лачинский коридор, куда Россия и вводит 2 тысячи своих военных. Через территорию Армении будет проложено прямое сообщение между основной территорией Азербайджана и отрезанного от него Нахичеванского района.

Эту дорогу также должны контролировать россияне. То есть в результате подписания договора России удалось ввести свои войска на территорию Азербайджана, чего до этого не было. Теперь она имеет свое присутствие и в Армении и в Азербайджане.



Самолет с "миротворцами" вылетел в Карабах / Фото Минобороны РФ/ТАСС

И вот исходя из этого, тактически Кремль в выигрыше, мол Путину удалось усилить своё присутствие в регионе еще 2 тысячами военных. К тому же, против Пашиняна, который подписал капитуляцию, восстала большая часть армянского населения и они жаждут его отставки.

Справка. Пашинян пришел к власти на волне революции 2018 года. Ему удалось начать восстановление демократии и гражданской свободы после четверти века пропутинской олигархической диктатуры.

Конечно, Пашинян как кость в горле Кремля и там только обрадуются его отставке. И это тактическая победа Кремля. Но, давайте поговорим об этой войне в стратегическом плане.

В чем же проиграла Москва

Да, Россия усилила свое влияние в одной взятой стране – Армении, но тут же потеряла Азербайджан в глобальном плане. Сегодня влияние Кремля на Кавказе не столь велико как это было в 1990-е, когда Турция не была так ярко заявлена в постсоветском регионе.

Еще с начала конфликта в сентябре Турция, которая к слову не имеет никаких военных договоров с Азербайджаном, выступила с беспрецедентной поддержкой. Эрдоган поддержал стремление Алиева к силовому возврату Карабаха.

И тут же поддержал оружием и, как говорят западные СМИ, наёмниками из Сирии. Без чего, кстати, вряд ли азербайджанский лидер развязал бы войну.

И хотя зарождение нового союзничества Азербайджана и Турции очевидно, не стоит думать, что Баку так просто разорвало бы связи с Москвой полностью. Скорее всего в Кремле знали, чем закончится конфликт, потому и не вмешивались.



Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев / Фото AP

Не стоит забывать прошлое Ильхама Алиева – преемника своего отца Гейдара, в прошлом президента страны и руководителя азербайджанского КГБ. Не мудрено, что он нашел общий язык с Путиным и убедил, что сегодняшний исход событий – самый оптимальный для Кремля.

Ведь была вполне осязаемая угроза вообще вылететь из региона. А если бы Турция вдруг отвернулась от Баку, у него осталась бы в союзниках Москва.

У России ведь было несколько вариантов:

вспомнить о том, что вообще-то Армения и Россия члены ОДКБ и Москва должна была стать на защиту Еревана. Но этого не сделали по формальной причине, мол, боевые действия не на территории Армении, а поэтому мы и не лезем;

гибридное вмешательство – засылать свои войска в зону конфликта со словами "их там нет";

влиять на стороны через Минский формат, давить экономически и дипломатически. В итоге так и оставить конфликт замороженным и сохранить влияние и на Баку, и на Ереван.

Но все три варианта тут же зарубила бы на корню Турция и открыто выступила бы против России. И тогда последняя вылетела бы как пробка из Закавказья.

Вместо этого Кремль пошел на попятную, склонил Пашиняна к капитуляции и ввел свои войска, якобы в качестве миротворцев. И это действительно тактическая победа Путина, хоть и с неким осадком.

В чем тогда победа Анкары

Всё просто: Баку решил свою проблему, которая мозолила глаза 26 лет, он вернул свои земли. Теперь Азербайджану незачем балансировать между Турцией и Россией. Ведь первая 100% на их стороне, а со второй теперь можно говорить совсем иным тоном.



Стратегически Путин проиграл в Карабахе / Фото ТАСС

И 2 тысячи российских военных в зоне Карабаха не помеха. Ведь турецкие войска и вооружение теперь открыто будут на территории Азербайджана и в частности в Нахичеване. Не зря Турция даже не стала себя обременять подписью в договоре о капитуляции Армении.

Она вольна делать всё, что посчитает нужным с согласия Баку. Путин не рыпнется против Эрдогана. Вспомните сбитые турками самолеты России. Хоть слово Кремль вякнул? Нет! Потому что, как заявил Путин, товарооборот с Турцией слишком велик, чтобы с ней ссориться.

Более того, эта победа нужна была больше Турции даже, чем Азербайджану, ведь с её помощью баланс влияния Анкары резко усиливается на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Ведь очевидно, что связанные договорами союзники Москва и Ереван проиграли, а, казалось бы, ситуативные союзники Баку и Анкара – выиграли. Не повод ли это задуматься, какой проект перспективнее – постсоветский, предлагаемый Россией, или пантюркский, предлагаемый Турцией?

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К тому же, это явный сигнал Западу, который не хочет мириться с возрастающей гегемонией Турции в регионе, прислушаться к ней и стать на её сторону.

Но если цель России была не поссорится ни с одной из сторон, то она провалилась: Азербайджан стал ближе к Турции, а Армения вряд ли будет приветствовать того, кто позволил им проиграть. Поэтому, да – тактически Россия выиграла бой, но стратегически проигрывает войну.