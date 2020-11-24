Российская сторона в Трехсторонней контактной группе заявила, что поддерживает так называемый "план действий по Донбассу", предложенный боевиками. Сейчас украинская делегация попросила подтвердить это заявление в письменном виде.

О таком решении России сообщил ее представитель в ТКГ Алексей Дмитриевский. Об этом информирует пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

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На заседании политической подгруппы новости получили признак сенсационности. А именно, – представитель РФ Алексей Дмитриевский заявил, что РФ поддерживает план действий, предложенный представителями ОРДЛОУ, которые проживают на территории, временно неподконтрольной правительству Украины,

– говорится в сообщении.

Украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде до заседания ТКГ 25 ноября на общем уровне.

Что предусматривает "план действий" боевиков по Донбассу: коротко

Он состоит из 15 шагов. Оккупанты требуют утвердить свой план по Донбассу в Верховной Раде.

От президента Зеленского требуют подать проект изменений в Конституцию для закрепления в ней отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые будут действовать до 2050 года с особым самоуправлением.

Более того – вносить изменения в эту статью нельзя без мнения местного населения, а соответствующий референдум предлагают провести не ранее 2045 и не позднее 2049 года.

Кроме того, боевики требуют провести местные выборы до передачи участка границы с Россией под контроль Украины.

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