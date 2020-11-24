Российская Федерация на заседании Трехсторонней контактной группы 24 ноября фактически признала себя стороной конфликта на Донбассе. Теперь переговорный процесс в пределах ТКГ может стать более активным.

Фактическим признанием своего непосредственного участия в войне на Донбассе является поддержка россиянами предложенного боевиками плана по региону. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, пишет 24 канал.

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Для меня это означает, что Россия признала себя стороной конфликта. Не посредником, как они старательно делают вид все 6 лет, а стороной конфликта, потому что поддержали заявления такого уровня,

– заявил Арестович.

По его мнению, этот факт может способствовать сохранению или же усилению санкций против России.

"Теперь мы начинаем разговаривать с Россией, а она перестает делать вид посредника", – добавил представитель украинской делегации.

Уже почти год прошел после подписания нормандских договоренностей и возникает вопрос, кто должен отвечать за их невыполнение. Арестович подчеркнул, что Украину поддерживают Германия, Франция и новая администрация США. А это значит, виновным может стать непосредственно Владимир Путин.

Обратите внимание! 24 ноября Россия в ТКГ поддержала план действий по Донбассу, который предложили боевики так называемой "ДНР". Украинская сторона попросила представителей России подтвердить свою позицию письменно.