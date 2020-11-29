Решительный протест Леонида Кравчука из-за гибели украинского воина Вячеслава Минкина спровоцировал настоящую истерику россиян в Трехсторонней контактной группе. Впрочем, Россию мигом поставили на место и напомнили, что запад единогласно на стороне Украины.

Возникает впечатление, что русские хотят полностью "выбить" минские соглашения и нормандский формат, как жанр, чтобы его не существовало. Об этом заявил спикер украинской делегации Алексей Арестович в комментарии "Апострофу", подчеркивая, что это его личная точка зрения.

К слову Россия в ТКГ фактически признала себя стороной конфликта на Донбассе, – Арестович

Такой драки я не помню вообще, ни за ту историю 6 лет, ни за те 6 – 7 лет, в которых я принимал участие. Это если брать подгруппы и общие заседания,

– заявил Алексей Арестович.

Он объяснил, что все началось, когда глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил решительный протест из-за убийства на Донбассе украинского воина Вячеслава Минкина. Тогда россияне обвинили Украину в "попытке выхода из минских соглашений".

"Все сразу прыгает на повышенные тона. Оно так и планировалось, видимо. Начинается примерно такое: "Украина, подтвердите письменно, что вы выходите из минских соглашений, заявите это прямо сейчас. Вы готовы к эскалации, вы готовы ко всем последствиям?"– процитировал российскую делегацию спикер украинской.

По его словам, украинская делегация взамен напомнила россиянам, что минские договоренности – это не только документ от 12 февраля 2015 года, а целый комплекс документов, в который вовлечены и западные партнеры.

Кто окажется виноватым за их невыполнение или частичное выполнение. Мы знаем, кто, потому что Франция и Германия за нас, США – неофициально за нас, Великобритания – неофициально за нас. И как бы вы не оказались сами против нас 5 – 6,

– заявил Алексей Арестович.

Что известно об убийстве Минкина: