Россия и Турция договорились о совместном мониторинге в Нагорном Карабахе
Министры обороны Турции и России подписали меморандум о создании совместного центра мониторинга в Нагорном Карабахе. Они будут совместно мониторить соблюдение Азербайджаном и Арменией договоренностей о прекращении огня.
Совместный центр мониторинга разместят на территории Азербайджана, сообщает издание ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Обратите внимание Ситуация после подписания соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе: главное за 11 ноября
Центр должен собирать, обобщать и проверять информацию о соблюдении перемирия в Нагорном Карабахе. В российском Минобороны заявили, что присутствие их миротворцев обеспечит стабильность в кризисном регионе.
В то же время ожидается, что создание совместного мониторингового центра позволит осуществлять надежный контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий и сформирует твердую основу для урегулирования конфликта.
Почему это важно
- Россия, Азербайджан и Армения подписали мировое соглашение, которое вступило в силу в ночь на 10 ноября. Впрочем, о Турции в этом соглашении не упоминалось никак.
- Зато Россия якобы не была стороной конфликта, но предоставила площадку для переговоров и пытается позиционировать себя миротворцем в этом регионе.
- Впрочем, на самом деле влияние Турции огромно. Прежде всего именно благодаря поддержке Анкары Азербайджан смог провести удачную атакующую операцию в регионе. Вероятно, Турция сама была инициатором того, чтобы приобщиться к мирному договору чуть ли не на уровне с Россией.
Поделиться новостью