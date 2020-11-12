Министры обороны Турции и России подписали меморандум о создании совместного центра мониторинга в Нагорном Карабахе. Они будут совместно мониторить соблюдение Азербайджаном и Арменией договоренностей о прекращении огня.

Совместный центр мониторинга разместят на территории Азербайджана, сообщает издание ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

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Центр должен собирать, обобщать и проверять информацию о соблюдении перемирия в Нагорном Карабахе. В российском Минобороны заявили, что присутствие их миротворцев обеспечит стабильность в кризисном регионе.

В то же время ожидается, что создание совместного мониторингового центра позволит осуществлять надежный контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий и сформирует твердую основу для урегулирования конфликта.

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