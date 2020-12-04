Конфликты на Закарпатье являются следствием враждебной политики со стороны Венгрии. Также они выгодны России.

Венгерские власти уже долгое время системно вмешиваются во внутренние дела Украины. Такое мнение высказал глава делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее, нардеп от фракции "Слуга народа" Егор Чернев, сообщает "Цензор.НЕТ".

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Венгрия и Россия хотят спровоцировать Украину

По его словам, через своих агентов влияния Венгрия пытается спровоцировать венгров Закарпатья на недружественные действия в отношении украинского государства. С другой стороны есть Россия, которая поддерживает такие стремления венгерской власти и оказывает ей экономическую и моральную поддержку.

Опираясь на Кремль и выступая в роли его пятой колонны в НАТО и ЕС, официальный Будапешт пытается реализовать и свои собственные амбиции,

– отметил Чернев.

По мнению нардепа, в ситуации на Закарпатье украинские правоохранительные органы действуют правильно.

Причины конфликтов

Он отметил, что Украина должна, используя дипломатические рычаги и поддержку партнеров, заставить Венгрию уважать украинские законы и суверенитет.

Также нардеп добавил, что причиной постоянных конфликтов является стремление Кремля и венгерского правительства ослабить Украину, поэтому их решение зависит не от Украины.

Конфликт на Закарпатье: что известно