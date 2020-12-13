Обострением в Карабахе воспользовалась Россия – расширила зону присутствия
В Нагорном Карабахе 12 декабря произошло новое обострение, в результате которого Азербайджан и Армения обменялись обстрелами впервые с момента подписания договоренностей. Воспользовалась этим Россия, которая после обострения расширила зону присутствия своих миротворцев.
Отныне российские военные будут присутствовать и рядом с селом Старый Таглар, где произошло обострение. Об этом свидетельствует карта миссии, опубликованная Министерством обороны России.
Интересно Азербайджан объяснил, почему в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия
Гадрутский район, где расположен поселок, не входил в договоренности. Его армия Азербайджана освободила самостоятельно еще до подписания соглашения. Не мало там и российских миротворцев.
Всего в договоренностях говорилось о 5 районах – Агдамском, Кельбаджарском и Лачинском, которые Армения освободила фактически добровольно, а также Шушинском и Тертерском.
Карта расположения россиян в Нагорном Карабахе / Минобороны России
Коротко об обострении возле Карабаха
- Оно случилось 12 декабря 2020 года – спустя более месяца после подписания мирных договоренностей. Азербайджан и Армения обменялись обстрелами в районе села Старый Таглар.
- Армения заявила, что это Азербайджан "возобновил наступление в Карабахе". А Азербайджан обвинил во всем армянских военных. Якобы, те "кошмарили" местных терактами, поэтому не оставили другого выбора.
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