В Нагорном Карабахе 12 декабря произошло новое обострение, в результате которого Азербайджан и Армения обменялись обстрелами впервые с момента подписания договоренностей. Воспользовалась этим Россия, которая после обострения расширила зону присутствия своих миротворцев.

Отныне российские военные будут присутствовать и рядом с селом Старый Таглар, где произошло обострение. Об этом свидетельствует карта миссии, опубликованная Министерством обороны России.

Интересно Азербайджан объяснил, почему в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия

Гадрутский район, где расположен поселок, не входил в договоренности. Его армия Азербайджана освободила самостоятельно еще до подписания соглашения. Не мало там и российских миротворцев.

Всего в договоренностях говорилось о 5 районах – Агдамском, Кельбаджарском и Лачинском, которые Армения освободила фактически добровольно, а также Шушинском и Тертерском.



Карта расположения россиян в Нагорном Карабахе / Минобороны России

Коротко об обострении возле Карабаха