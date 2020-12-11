Российский трубоукладчик "Фортуна" 11 декабря возобновил строительство газопровода "Северный поток-2". Работы проходят в территориальных водах Германии. Там осталось достроить около 3 километров трубопровода.

Компания Nord Stream 2 AG, которая занимается реализацией российского проекта, подтвердила возобновление строительства газопровода. Об этом сообщило российское издание "РИА Новости", заблокированное на территории Украины, информирует 24 канал.

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Что известно о возобновлении работ

Специализированная баржа "Фортуна" 10 декабря встала на якорь в районе, который ранее Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии называло местом возобновления работ по строительству газопровода. Рядом с ней находится судно "Балтийский исследователь", на котором есть партия труб.

Трубы проложат за неделю

Российскому трубоукладчику "Фортуна" понадобится не больше недели на укладку недостроенного участка "Северного потока-2" в водах Германии. Об этом заявил кремлевский эксперт.

Скорость укладки труб у "Фортуны" – 1 километр в сутки. В зависимости от погоды 1 – 2 дня баржа будет работать на первой нитке, потом полтора дня потратит на то, чтобы встать на вторую. В общем на немецкий участок нужна неделя,

– сказал он.

Эксперт добавил, что для полного завершения строительства подводной части обеих ниток, включая датский участок, требуется от одного до полутора месяцев. Это при условии одновременной работы "Фортуны" и "Академика Черского", модернизацией которого занялись россияне.

Санкции против "Северного потока-2"

Скандальный проект Газпрома "Северный поток-2" предусматривает строительство газопровода из России в Германию в обход Украины. Его готовность составляет около 90%. Строительству трубопровода мешают санкции США.

Конгресс США намерен расширить свои санкции против "Северного потока-2". Палата представителей Конгресса уже поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2021 год, в котором содержатся положения об усилении санкций против проекта российского Газпрома.

В частности, документ предусматривает санкции за содействие продаже, аренду или предоставление трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.