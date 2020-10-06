Украина должна определиться относительно действий, которые нужны для западной интеграции. То есть страна должна отказаться от кремлевского влияния и денег.

Задачу осложняет то, что многие люди получают деньги из России. Об этом заявил генерал США Бен Ходжес в интервью "РБК-Украина".

Кстати Россия приложила руку к войне в Нагорном Карабахе, – генерал США Ходжес

Я думаю, что Россия все еще очень сильно влияет на Украину,

– сказал генерал.

В чем заключается роль Запада

Генерал подчеркнул, что Запад должен продолжать отвергать российские претензии на Крым и отвергать другие незаконные действия Кремля. Например, мост через Керченский пролив и незаконное нарушение морского судоходства. Генерал убежден, что Запад также должен освещать войну на Донбассе. По его словам украинские военные погибают, потому что Россия поддерживает так называемых сепаратистов. Ходжес подтвердил, что никто не верит в непричастность России.

То, что Россия не позволяет ОБСЕ делать свою работу – это позор. Германии и Франции, не только США, следует и дальше это подчеркивать,

– отметил генерал.

Представляет ли опасность граница с Беларусью

Кроме того, Ходжес обеспокоен из-за границы между Украиной и Беларусью. Он уверяет, что Кремль видит прекрасные возможности в проблемах Минска. Генерал убежден, что появление российских войск в Беларуси грозит Украине, а также Польше, Литве и Латвии.