Россия ведет активную политику колонизации аннексированного Крыма. Более того, РФ в разы увеличила военное присутствие на украинском полуострове.

Россия вкладывает огромные средства в модернизацию всех компонентов военного присутствия на полуострове. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Джапарова заявила, что РФ увеличила свое военное присутствие в Крыму втрое.

Происходит колонизация полуострова. Когда с одной стороны репрессиями выжимают граждан Украины, а с другой стороны завозятся сотни тысяч граждан РФ,

– объяснила заместитель министра иностранных дел.

По словам замглавы МИД, также на полуострове происходят нарушения прав человека. Во время 75-й Генассамблеи ООН Эмине Джапарова обратила внимание мирового сообщества на вооруженную агрессию России против Украины. Она подчеркнула, что на фоне эскалации конфликта Кремль пытается оправдать агрессию против Украины.

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Ранее Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что Россия уже выкачала все ресурсы из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Оккупанты к Донбассу имеют сугубо колониальный подход и совсем не занимаются регионом.