Российскую военную авиабазу "Кант", расположенную в Кыргызстане, перевели в режим усиленной работы для "противодействия терроризму". Причина – массовые протесты в стране людей, недовольных итогами парламентских выборов.

Россияне в Киргизии насторожились

Российская база "Кант" в Киргизии отныне будет работать в режиме усиления противодействия терроризму. Об этом написали в российском РБК . При этом не рассказали, что это именно за режим.

Самое важное Протесты в Кыргызстане: все, что известно, фото, видео

Однако известно, что все запланированные мероприятия боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности на базе якобы изменений не претерпят.

Коротко о российской базе "Кант" в Кыргызстане

Российская военная база "Кант" – структурно относится к 14-й армии ВВС Центрального военного округа РФ. Фактически же она является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ.

ОДКБ – это Организация договора о коллективной безопасности, в которую вовлечены Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Фактически является инструментом Кремля для закрепления доминирования на постсоветском пространстве.

"Кант" имеет обязанностью защиту воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении – штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ.

Почему россияне ввели свою базу в режим "противодействия терроризму"

Это из-за протестов в Кыргызстане, которые начались после объявления предварительных итогов парламентских выборов. 11 партий вывели людей на улицы, ведь убеждены, что выборы сфальсифицировали.

В Бишкеке, столице страны, известно о как минимум семьи сотнях пострадавших. Ведь протесты вылились в штурм здания парламента и резиденции президента и стычки с правоохранителями.

Протестующие также выпустили из СИЗО бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, которого летом приговорили к 11 годам тюрьмы за коррупцию с лишением государственных наград и имущества.