Россия вводит войска и технику в Нагорный Карабах: видео
Россия отправляет в Нагорный Карабах 1960 "миротворцев", а также несколько сотен единиц техники. Военные останутся в регионе как минимум на 5 лет.
Их пребывание там может автоматически продлиться на такой же срок, если Баку и Ереван "будут не против". Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает "РИА Новости".
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Российские наблюдательные посты выставят вдоль линии соприкосновения, а также вдоль Лачинского коридора (горный коридор, соединяющий Армению с так называемой "Нагорно-Карабахской республикой").
Для управления операцией в районе города Степанакерта развернут командования "российских миротворческих сил".
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Вместе с тем президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о присутствии турецкого контингента в составе миротворческой миссии. Точное количество турецких военных он пока не называл.
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