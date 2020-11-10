Россия отправляет в Нагорный Карабах 1960 "миротворцев", а также несколько сотен единиц техники. Военные останутся в регионе как минимум на 5 лет.

Их пребывание там может автоматически продлиться на такой же срок, если Баку и Ереван "будут не против". Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает "РИА Новости".

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Российские наблюдательные посты выставят вдоль линии соприкосновения, а также вдоль Лачинского коридора (горный коридор, соединяющий Армению с так называемой "Нагорно-Карабахской республикой").

Для управления операцией в районе города Степанакерта развернут командования "российских миротворческих сил".

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Вместе с тем президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о присутствии турецкого контингента в составе миротворческой миссии. Точное количество турецких военных он пока не называл.

Справка. В ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Подробнее об этом – читайте здесь.