После сбития россиянами самолета рейса MH17 в 2014 году создали трехсторонний консультационный совет с участием Нидерландов, Австралии и России. Сейчас государство-агресор заявило о выходе из консультаций, посетовав на то, что именно его обвиняют в сбивании самолета.

Жалобу Нидерландов в ЕСПЧ расцениваем как очередной удар по российско-нидерландским отношениям, говорится в заявлении МИД России.

К слову Россия намеренно сбила самолет рейса МН17, – адвокат родственников погибших

Далее российские недодипломаты путают столицу Нидерландов – Амстердам с Гаагой. Россияне жалуются, что Гаага продолжила путь одностороннего обвинения России в этом преступлении.

Нидерланды с первого дня придерживались единой версии произошедшего. Естественно, что расследования получились предвзятыми, поверхностными и политизированными. Было сделано все, чтобы подкрепить слишком быстрые обвинения в адрес России,

– заявили в российском МИДе.

Далее в заявлении есть еще около тонны грязи от россиян. В частности они цинично обвиняют Австралию и Нидерланды, что, мол, им не нужно расследование того, кто убил их граждан, а лишь денежные компенсации.

В самом конце Россия традиционно перешла к обвинениям Украины. Мол, в сбитии самолета виновата не Россия, военные которой это и сделали, а Украина, которая не закрыла воздушное пространство.