Россия быстрыми темпами продолжает перебрасывать своих "миротворцев" в Нагорный Карабах. Только за последние 3 суток в регион попали более 1 000 российских бойцов и столько же военной техники.

Россия усиливает свое присутствие в регионе

В течение 10 – 11 ноября россияне взяли под контроль Лачинский коридор. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с главой Кремля Владимиром Путиным, пишет 24 канал.

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Как сказал Шойгу, Россия развернула в Нагорном Карабахе более половины запланированных "миротворцев".

Где разместились российские "миротворцы"

13 ноября российские миротворцы вошли в Степанакерт, в районе городов Степанакерт и Шуша выставили 4 наблюдательных поста. Всего в этой зоне их будет 9, еще одно подразделение бойцов дислоцируется на севере Нагорного Карабаха, где 14 ноября планирует завершить размещение еще восьми постов.

За 3 суток Россия успела

Осуществить 73 рейса.

Перевести 1103 военнослужащих.

Доставить 1168 единиц техники.

Министр обороны России отметил гуманитарную проблему в Нагорном Карабахе. Говорится о транспортировке и возвращении беженцев.

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Почему Россия перебрасывает свои войска в Нагорный Карабах

10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Согласно договору, в Нагорном Карабахе на 5 лет введут российских миротворцев, Армения и Азербайджан останутся на занятых позициях, состоится обмен военнопленными. Кроме того, Армения должна вернуть Азербайджану ряд занятых территорий.

В Армении эта сделка вызвала недовольство населения – люди вышли на протесты. 11 ноября в Ереване произошли столкновения между силовиками и митингующими.

Что о российских "миротворцах" говорят в США

Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес скептически высказался о российских "миротворцах" в Нагорном Карабахе.

Они скорее являются оккупантами, которые когда-то пришли в Приднестровье, на Кавказ и в Южную Осетию,

– заметил Ходжес.

В общем вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе установят 16 наблюдательных постов. Там будут собирать информацию о возможных нарушениях, а также якобы поддерживать безопасность движения.



Карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе / Фото Минобороны России