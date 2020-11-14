Россия усиливает присутствие в Карабахе: за 3 суток перебросили уже более 1 000 "миротворцев"
Россия быстрыми темпами продолжает перебрасывать своих "миротворцев" в Нагорный Карабах. Только за последние 3 суток в регион попали более 1 000 российских бойцов и столько же военной техники.
Россия усиливает свое присутствие в регионе
В течение 10 – 11 ноября россияне взяли под контроль Лачинский коридор. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с главой Кремля Владимиром Путиным, пишет 24 канал.
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Как сказал Шойгу, Россия развернула в Нагорном Карабахе более половины запланированных "миротворцев".
Где разместились российские "миротворцы"
13 ноября российские миротворцы вошли в Степанакерт, в районе городов Степанакерт и Шуша выставили 4 наблюдательных поста. Всего в этой зоне их будет 9, еще одно подразделение бойцов дислоцируется на севере Нагорного Карабаха, где 14 ноября планирует завершить размещение еще восьми постов.
За 3 суток Россия успела
- Осуществить 73 рейса.
- Перевести 1103 военнослужащих.
- Доставить 1168 единиц техники.
Министр обороны России отметил гуманитарную проблему в Нагорном Карабахе. Говорится о транспортировке и возвращении беженцев.
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Почему Россия перебрасывает свои войска в Нагорный Карабах
- 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
- Согласно договору, в Нагорном Карабахе на 5 лет введут российских миротворцев, Армения и Азербайджан останутся на занятых позициях, состоится обмен военнопленными. Кроме того, Армения должна вернуть Азербайджану ряд занятых территорий.
- В Армении эта сделка вызвала недовольство населения – люди вышли на протесты. 11 ноября в Ереване произошли столкновения между силовиками и митингующими.
Что о российских "миротворцах" говорят в США
Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес скептически высказался о российских "миротворцах" в Нагорном Карабахе.
Они скорее являются оккупантами, которые когда-то пришли в Приднестровье, на Кавказ и в Южную Осетию,
– заметил Ходжес.
В общем вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе установят 16 наблюдательных постов. Там будут собирать информацию о возможных нарушениях, а также якобы поддерживать безопасность движения.
Карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе / Фото Минобороны России
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