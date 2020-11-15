Депутат Госдумы Михаил Шеремет придумал идею создания платформы "по деоккупации Украины". Мол, наше государство нужно спасать от националистов и влияния "заокеанского управления".

Что заявил российский депутат

Украина и Россия, мол, должны восстановить дружеские отношения. Для этого наше государство якобы должны возглавить люди, которые осознают важность этого. Об этом Шеремет заявил в комментарии одному из российских изданий, сообщает 24 канал.

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Киевская власть вынашивает идею проведения какого-то крымского саммита по возвращению Крыма, хотя я уверен, что сегодня нужно создавать международную платформу деоккупации братской нам Украины, от заокеанского управления и от националистов, которые засели во власти.

– отметил Шеремет.

По его словам, Запад использует Украину для противостояния с Россией: "Многотысячный народ превратили в инструмент достижения своих корыстных геополитических интересов".

Российский депутат также добавил, что Украина после распада СССР так и не смогла стать "полноценным независимым государством".

Обратите внимание! Министерство иностранных дел Украины в 2021 году планирует провести платформу по деоккупации Крыма. Наше государство приглашает присоединиться другие страны для обсуждения мер, направленных на освобождение Крыма от российской оккупации. По предварительным данным Крымскую платформу могут провести уже 26 февраля.