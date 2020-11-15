В Госдуме России заявили о необходимости проведения "деоккупации братской Украины"
Депутат Госдумы Михаил Шеремет придумал идею создания платформы "по деоккупации Украины". Мол, наше государство нужно спасать от националистов и влияния "заокеанского управления".
Что заявил российский депутат
Украина и Россия, мол, должны восстановить дружеские отношения. Для этого наше государство якобы должны возглавить люди, которые осознают важность этого. Об этом Шеремет заявил в комментарии одному из российских изданий, сообщает 24 канал.
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Киевская власть вынашивает идею проведения какого-то крымского саммита по возвращению Крыма, хотя я уверен, что сегодня нужно создавать международную платформу деоккупации братской нам Украины, от заокеанского управления и от националистов, которые засели во власти.
– отметил Шеремет.
По его словам, Запад использует Украину для противостояния с Россией: "Многотысячный народ превратили в инструмент достижения своих корыстных геополитических интересов".
Российский депутат также добавил, что Украина после распада СССР так и не смогла стать "полноценным независимым государством".
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