Российские военные заявили о размещении передовых ракет противовоздушной обороны на Курильских островах. На соответствующую территорию также претендует Япония.

Зенитные ракетные комплексы С-300В4 поступили на боевое дежурство на островах дополнительно к размещенным там ракетным системам малой дальности "Тор М2". Об этом говорится в заявлении Восточного военного округа России от 1 декабря.

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Согласно сообщению, зенитная ракетная система С-300В4 предназначена для прикрытия объектов от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.

В то же время телеканал Минобороны России "Звезда" сообщил, что зенитные ракетные комплексы размещены на острове Итуруп, одном из 4 крупнейших южных Курильских островов.

Как отреагировали в Японии

Правительство Японии выразило протест в связи с размещением зенитных ракетных систем Восточного военного округа России на островах Курильской гряды, сообщил японский телеканал NHK.

Это не соответствует позиции Японии в отношении северных территорий (южная часть Курил – 24 канал) и является неприемлемым,

– сообщил телеканал со ссылкой на представителя японского правительства.

Что известно о Курильских островах