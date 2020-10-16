Командование вооруженных сил Российской Федерации продолжает наращивать свои боевые способности. Они перевооружают танковые подразделения на оккупированном Донбассе.

Старую технику боевики будут использовать, что показать якобы они выполняют Минские соглашения. Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге со ссылкой на информацию Главного управления разведки ведомства.

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Там отметили, что заменяют старые танки Т-64, которые уже выходят из эксплуатации. Однако с территории России по железной дороге завозятся новые танки Т-72Б.

Танк Т-64 (слева) и танк Т-72Б (справа) / коллаж 24 канала

По словам спикера, танки Т-64, которые оккупанты изъяли из подразделений, планируют размещать на специальных площадках. Так будут демонстрировать, будто отводят тяжелую технику от линии соприкосновения, как это указано в Минских договоренностях.

Что предусматривают Минские соглашения

Немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение.

Отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности.

Мониторинг со стороны ОБСЕ режима прекращения огня.

Отвод тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических систем.

В минские соглашения уже вносили определенные поправки. Например, о разведении сил и "формуле Штайнмайера", которые 1 октября 2019 года подписали члены ТКГ в Минске.