Россия заблокировала работу политической группы в ТКГ из-за того, что ждет выборов в США. Также это связано с постановлением, которое якобы нарушает Минские соглашения.

Об этом в эфире программы "Что это было?"на 24 канале сообщил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. Он отметил, что российская сторона придумала историю с минскими договоренностями. Именно поэтому она полностью заблокировала работу политической группы на последних нескольких заседаниях.

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Почему РФ блокирует работу ТКГ

Эксперт подтвердил, что есть предположение, что Россия ждет развития событий после выборов в Соединенных Штатах Америки.

Россия ждет результатов выборов в США, чтобы выбрать стратегию по Донбассу. У них есть большое количество вариантов,

– отметил журналист.

Постановление противоречит Минским договоренностям

По словам журналиста, российская сторона считает, что это постановление противоречит Минским соглашениям, ведь:

во-первых, по словам оккупантов, сначала – выборы, потом – контроль над границей;

во-вторых, они считают, что "России там нет".

Представитель в ТКГ отметил, что в 4-м пункте постановления об очередных местных выборах от июля 2020 года указано, что выборы на неподконтрольной территории будут проводиться, если:

► российские вооруженные формирования оставят оккупированные территории;

► Украина будет полностью контролировать ситуацию.

После местных выборов это постановление потеряет смысл. Тогда Россия будет искать другие причины, чтобы заблокировать переговоры.

"Всем понятно, что россияне не хотят играть по украинским правилам", – добавил эксперт.