В Новой Зеландии перед выборами провели кампанию Every Kiwi Vote Counts, что переводится, как каждый голос киви является важным (киви – так себя называют жители Новой Зеландии – 24 канал). А главный герой этой инициативы– россиянин Виктор. Он предупреждал, что украдет голоса тех, кто не придет на выборы.

Подробнее о Викторе и кампании Every Kiwi Vote Counts

Она была направлена на граждан Новой Зеландии, живущих в других странах. Речь идет о не менее 600 тысячах таких новозеландцев. Соответствующую информацию можно прочитать на сайте Every Kiwi Vote Counts.

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Всего право голоса имеют лишь 3,8 миллионов новозеландцев. Итак, получается, что новозеландские избиратели, живущие в других странах, составляют более 16%. На прошлых выборах проголосовали чуть более 60 тысяч.

Автор кампании Трейси Ли живет за границей уже более 15 лет. По ее словам, таким образом она решила сделать рекламу именно для экспатов. То есть людей, имеющих гражданство одной страны и работающих по контракту в другой.

Главным героем стал россиянин Виктор. Он обещает вмешаться в выборы, если в них не "вмешаются" граждане Новой Зеландии. Более того, проголосовать можно онлайн, и не нужен никакой VPN".

Чтобы побороть инертность новозеландцев за рубежом, мы использовали провокационный прием, заявив, что другие страны, например Россия – более активно влияют на национальные выборы. Мы используем вмешательство как призыв для участия. Демократия работает лишь в том случае, если мы принимаем в ней участие,

– отметила Ли.

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Смотрите видео с россиянином Виктором, ворующим голоса в Новой Зеландии

Призыв сработал

Заметим, что в 2017 году явка составила 79,8%. Зато в 2020 году проголосовали почти 3 миллиона человек – 82,5%. Об этом свидетельствуют официальные результаты выборов.

Предварительно, убедительную победу на выборах одержала Лейбористская партия, которую возглавляет действующая премьер-министр Джасинда Ардерн. Они получили 49,1% голосов. А это 64 места в парламенте из 120 и хорошие шансы получить монобольшинство.

Официальные результаты объявят 6 ноября.