Российская компания продавала украинские запчасти к боевым вертолетам: что говорят в СБУ
В Днепропетровской области СБУ разоблачила схему хищения российской компанией запчастей к боевым вертолетам. Фигуранты схемы работали на стратегическом украинском предприятии, откуда систематически воровали важные комплектующие и переправляли в Россию.
Организовали противоправную схему владельцы российской авиакомпании. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
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Посредники, в том числе должностные лица стратегического предприятия, воровали по их заказу двигатели и авиационные запчасти для таких вертолетов и их модификаций:
- Ми-2,
- Ми-8,
- Ми-17
Похищенную продукцию посредники вывозили за границу вне таможенного контроля. Оборудование, по поддельным документам, дельцы продавали оборонным компаниям с Ближнего Востока и в страны бывшего СНГ.
Чиновники стратегического предприятия продавали комплектующие к боевым вертолетам российской компании
Правоохранители задержали фигурантов при попытке продажи авиационного двигателя стоимостью 980 тысяч долларов США.
Техническая экспертиза установила, что двигатель относится к товарам двойного использования и может устанавливаться на военные вертолеты.
Во время обысков в офисах украинских посредников и местах проживания злоумышленников обнаружили авиационные запчасти для вертолетов Ми-2 и Ми-8. Также изъяты черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.
Чиновники стратегического предприятия продавали комплектующие к боевым вертолетам российской компании
В офисах и дома у злоумышленников провели обыски
Среди задержанных – начальник отдела стратегического предприятия
Продолжаются следственные действия для установления всех участников незаконной сделки.
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