В Днепропетровской области СБУ разоблачила схему хищения российской компанией запчастей к боевым вертолетам. Фигуранты схемы работали на стратегическом украинском предприятии, откуда систематически воровали важные комплектующие и переправляли в Россию.

Организовали противоправную схему владельцы российской авиакомпании. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Посредники, в том числе должностные лица стратегического предприятия, воровали по их заказу двигатели и авиационные запчасти для таких вертолетов и их модификаций:

Ми-2,

Ми-8,

Ми-17

Похищенную продукцию посредники вывозили за границу вне таможенного контроля. Оборудование, по поддельным документам, дельцы продавали оборонным компаниям с Ближнего Востока и в страны бывшего СНГ.



Чиновники стратегического предприятия продавали комплектующие к боевым вертолетам российской компании

Правоохранители задержали фигурантов при попытке продажи авиационного двигателя стоимостью 980 тысяч долларов США.

Техническая экспертиза установила, что двигатель относится к товарам двойного использования и может устанавливаться на военные вертолеты.

Во время обысков в офисах украинских посредников и местах проживания злоумышленников обнаружили авиационные запчасти для вертолетов Ми-2 и Ми-8. Также изъяты черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.



Чиновники стратегического предприятия продавали комплектующие к боевым вертолетам российской компании



В офисах и дома у злоумышленников провели обыски В офисах и дома у злоумышленников провели обыски

Правоохранители задержали начальника отдела стратегического предприятия. Должностному лицу сообщили о подозрении по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Ему уже избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.



Среди задержанных – начальник отдела стратегического предприятия

Продолжаются следственные действия для установления всех участников незаконной сделки.