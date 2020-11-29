Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что сейчас много слухов ходит относительно российской вакцины от коронавируса "Спутник – 5". Но на самом деле она еще не доказала свою эффективность, как система здравоохранения России в целом.

На самом ли деле есть российская вакцина от COVID-19: подробности заявления Арахамии

Как заметил парламентарий, российская вакцина еще не прошла сертификацию. Более того, даже не вакцинировался хозяин Кремля Владимир Путин. Об этом Арахамия заявил в эфире одного из украинских телеканалов, говорится в сообщении 24 канала.

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Ранее нам местные политики предлагали покупать ее в Украине и говорить, что это уже эликсир. В вопросе вакцинации в глобальной политике – сегодня много спекуляций. Каждый хочет перехватить флаг и сказать, что он – новатор,

– подчеркнул руководитель "Слуги народа".

По его словам, следует подождать понятных вещей. К примеру, во все места, куда можно было обратиться и стать в очередь на получение вакцины, Украина это сделала.

"Теперь ждем, кто первый из них получит вакцину, которая работает", – констатировал Арахамия.

Будет ли Украина покупать российскую вакцину, если ее сертифицируют

Нардеп подчеркнул, если Украина будет иметь выходы покупать какую-то другую вакцину, то точно будет покупать другую, а не российскую вакцину.

"К российской медицине мировой уровень доверия, мягко скажем, является низким. А продолжительность жизни в России, если вы посмотрите..." – подчеркнул народный избранник.

А что касается так называемой старой школы эпидемиологов в России, то это, считает Арахамия, "КГБ, секретные рецепты КГБ и тому подобное".

Но смотрите, если люди уже открыто обманывали, если нам рассказывали, что уже все правительство России отвакцинировали, а потом появляется масса больных чиновников, которые вакцинировались, а в конце концов говорят, что вакцина – не сертифицирована. Мне кажется, этой информации уже достаточно, чтобы решить не двигаться в этом направлении,

– подытожил представитель президентской политсилы.

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