Секретные рецепты КГБ, не вызывающие доверия, – Арахамия о российской вакцине от COVID-19
Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что сейчас много слухов ходит относительно российской вакцины от коронавируса "Спутник – 5". Но на самом деле она еще не доказала свою эффективность, как система здравоохранения России в целом.
На самом ли деле есть российская вакцина от COVID-19: подробности заявления Арахамии
Как заметил парламентарий, российская вакцина еще не прошла сертификацию. Более того, даже не вакцинировался хозяин Кремля Владимир Путин. Об этом Арахамия заявил в эфире одного из украинских телеканалов, говорится в сообщении 24 канала.
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Ранее нам местные политики предлагали покупать ее в Украине и говорить, что это уже эликсир. В вопросе вакцинации в глобальной политике – сегодня много спекуляций. Каждый хочет перехватить флаг и сказать, что он – новатор,
– подчеркнул руководитель "Слуги народа".
По его словам, следует подождать понятных вещей. К примеру, во все места, куда можно было обратиться и стать в очередь на получение вакцины, Украина это сделала.
"Теперь ждем, кто первый из них получит вакцину, которая работает", – констатировал Арахамия.
Будет ли Украина покупать российскую вакцину, если ее сертифицируют
Нардеп подчеркнул, если Украина будет иметь выходы покупать какую-то другую вакцину, то точно будет покупать другую, а не российскую вакцину.
"К российской медицине мировой уровень доверия, мягко скажем, является низким. А продолжительность жизни в России, если вы посмотрите..." – подчеркнул народный избранник.
А что касается так называемой старой школы эпидемиологов в России, то это, считает Арахамия, "КГБ, секретные рецепты КГБ и тому подобное".
Но смотрите, если люди уже открыто обманывали, если нам рассказывали, что уже все правительство России отвакцинировали, а потом появляется масса больных чиновников, которые вакцинировались, а в конце концов говорят, что вакцина – не сертифицирована. Мне кажется, этой информации уже достаточно, чтобы решить не двигаться в этом направлении,
– подытожил представитель президентской политсилы.
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Главное о российской вакцине от коронавируса:
- 11 августа Минздрав России предоставил ей временную регистрацию. Путин назвал ее эффективным и проверенным средством, которое способно формировать устойчивый иммунитет к коронавирусу.
- Несмотря на это, вакцина еще не прошла III фазу клинических испытаний, а полноценных результатов II фазы до сих пор нет в публичном доступе.
- Статью с описанием российской вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Они заметили там ложные данные и "копипаст".
- Между тем, в России вакцинируют людей из профессиональных групп риска. Не обошло это участием и медиков оккупированного российскими властями украинского Крыма.
- 4 медики из двух разных регионов страны сообщили об инфицировании коронавирусом после вакцинации.
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