Президент Зеленский отметил, что Евросоюз готов помочь Украине с вакциной от коронавируса. Он подчеркнул, что речь идет о настоящей вакцине, а не той, что вызывает сомнение у ученых.

Таким образом глава государства, вероятно, намекнул на вакцину от COVID-19 российского производства. Об этом Владимир Зеленский написал на своей фейсбук-странице.

Ранее Медведчук встретился с Путиным и заявил, что сделал прививку российской вакциной от COVID-19

Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых,

– подчеркнул он.

Также глава государства предостерег украинцев и попросил не верить в предвыборные обещания отдельных политиков.

"Не советую очень верить в предвыборные "инициативы" отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами", – сказал он.

Очевидно, Зеленский сыронизировал относительно недавнего заявления лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" и кума Путина Виктора Медведчука. Тот в начале октября встретился с российским президентом и подтвердил, что уже воспользовался вакциной от коронавируса, изготовленной в РФ. Он добавил, что прививку также сделала его жена и сын.

Кроме того, политик обратился к российскому лидеру с просьбой поставлять эту вакцину в Украину. На это президент страны-оккупанта ответил, что для этого нужно договориться с властями Украины. Потому что, собственно, Россия якобы готова к сотрудничеству.