Зеленский намекнул, что в Украине не будет российской вакцины от COVID-19 и подколол Медведчука
Президент Зеленский отметил, что Евросоюз готов помочь Украине с вакциной от коронавируса. Он подчеркнул, что речь идет о настоящей вакцине, а не той, что вызывает сомнение у ученых.
Таким образом глава государства, вероятно, намекнул на вакцину от COVID-19 российского производства. Об этом Владимир Зеленский написал на своей фейсбук-странице.
Ранее Медведчук встретился с Путиным и заявил, что сделал прививку российской вакциной от COVID-19
Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых,
– подчеркнул он.
Также глава государства предостерег украинцев и попросил не верить в предвыборные обещания отдельных политиков.
"Не советую очень верить в предвыборные "инициативы" отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами", – сказал он.
Очевидно, Зеленский сыронизировал относительно недавнего заявления лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" и кума Путина Виктора Медведчука. Тот в начале октября встретился с российским президентом и подтвердил, что уже воспользовался вакциной от коронавируса, изготовленной в РФ. Он добавил, что прививку также сделала его жена и сын.
Кроме того, политик обратился к российскому лидеру с просьбой поставлять эту вакцину в Украину. На это президент страны-оккупанта ответил, что для этого нужно договориться с властями Украины. Потому что, собственно, Россия якобы готова к сотрудничеству.
Почему на такое предложение не стоит приставать?
Потому что свои сомнения относительно российской вакцины высказывает много иностранных экспертов. К примеру, главный инфекционист США указал на то, что Москва так и не закончила все этапы ее клинических испытаний.
Между тем в ВОЗ убеждены, что допуск российской вакцины по имеющимся результатам крупных клинических исследований противоречит международной практике.