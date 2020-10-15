Россия заявляет, что имеет уже две готовые вакцины от коронавируса. Но мировое сообщество не очень верит в их надежность и безопасность. Что делать Украине?

Еще в начале августа в России хвастались, что создали и зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса – Sputnik V. В октябре президент РФ Владимир Путин заявил о регистрации второй российской вакцины против COVID-19 и добавил, что скоро появится и третья. Правда, мировое сообщество этим разработкам не очень доверяет, но некоторые украинские политики считают, что именно российская вакцина спасет украинцев от коронавируса.

Сайт 24 канала рассказывает, что не так с российской вакциной и можно ли ее использовать в Украине.

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Что не так с российской вакциной

Еще в августе мировое сообщество с недоверием отнеслось к российскому препарату. В США раскритиковали вакцину и сказали: она "настолько недоработана, что к ее внедрению даже нет серьезного интереса", передает CNN.

Нет ни единого шанса, что США испытают эту (российскую вакцину, – ред.) на обезьянах, не говоря уже о людях,

– сказал один из госслужащих из системы здравоохранения США.

В сентябре на сайте Cattivi Scienziati вышло обращение от мировых ученых, которые были обеспокоены российской вакциной. Под ним подписалась группа из 38-ми ученых – из Италии, Франции, США и Германии.

Напомним, что разработка вакцины – длительный и трудный процесс, который состоит из нескольких этапов. Согласно регламенту ВОЗ, перед тем как вакцину пустят в широкое производство, она должна пройти ряд испытаний, включая три фазы тестирования на добровольцах. До этого же вакцина находится на стадии доклинических исследований. Российская же вакцина пропустила важные этапы тестирования.

Так, американский вирусолог из Медицинского института Хьюза Константин Андреев, заявлял, что в отчетах российских ученых есть несколько странных вещей, например, испытание вакцины проводилось лишь на 76-ти лицах, то есть, по 38 человек на каждую фазу испытания (ведь третью фазу испытаний вакцина так и не прошла). И это очень маленькая выборка для того, чтобы говорить о качестве вакцины и ее безопасности.

Несмотря на это, вакцину лицензировали в России и планируют продолжить опыты – с октября должны были начать массовую вакцинацию людей из группы риска: учителей, медиков, пожилых людей. Но потом статус исследования вакцины изменился и всех, кого хотели вакцинировать принудительно записали в добровольцы, которые согласились на испытание вакцины.

Интересно и то, что сами российские врачи не доверяют своей отечественной вакцине. Большинство медиков, опрошенных сервисом "Справочник врача", заявили, что не готовы сделать прививку этим препаратом, сообщает РБК.

66% опрошенных среди причин недоверия к вакцине назвали недостаток данных о ее эффективности. 48% были обеспокоены тем фактом, что создать средство удалось за очень короткое время.

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Мировое сообщество не доверяет российской вакцине / Фото: thenews.com.pk

Что в Украине говорят о вакцине

Сейчас Российская Федерация до сих пор не провела третьей фазы клинических испытаний, которая бы позволила накопить достаточное научное основание для практического использования вакцины на людях,

– сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Впрочем, министр здравоохранения Украины Максим Степанов не был таким категоричным и сказал, что в том случае, если Всемирная организация здравоохранения одобрит вакцину и ее безопасность, а также будет доказана ее эффективность, Украина "будет говорить о закупке какой-либо вакцины", независимо от страны производителя.

Народный депутат из партии "Слуга народа" Александр Качура вообще заметил, что самое главное – здоровье, и неважно, кто разрабатывает вакцину.

Прежде всего должно быть здоровье. И независимо от того, кто будет производителем – Индия, Китай, США или Россия – если эффективность будет доказана или сделан соответствующий вывод, у нас есть ВОЗ, им придется признать, если эффективность покажет себя. Нам в этом случае надо будет отложить какие-то спекуляции, которые есть, "пусть украинцы умрут, но не дай Бог будет что-то русское",

– сказал Качура в эфире канала "Украина 24".

А вот лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук поехал в Россию, встретился с Путиным и попросил дать Украине "гуманитарную помощь" в виде российской вакцины от коронавируса. Еще в августе, когда Медведчук с семьей ездил в Крым, они сделали прививку вакциной Sputnik V.

Пока что президент Украины Владимир Зеленский негативно настроен на закупку российской вакцины и говорит, что такие заявления – лишь попытки манипулировать украинцами.



Для украинцев российская вакцина может оказаться ядом / Фото: РИА Новости

Будет ли Украина покупать российскую вакцину?

Этот вопрос вызывает немало дискуссий. Но, главный санитарный врач Витор Ляшко напоминает, что сегодня в Украине на законодательном уровне запрещено использовать иммунобиологические препараты, изготовленные в РФ.

Эксперты же считают, что в случае закупки вакцины, Россия сможет использовать ее против Украины как биологическое оружие.

Дмитрий Синченко, глава ОО "Ассоциация политических Наук", говорит, чтобы быть уверенным в эффективности и действенности какого-то препарата, необходимо, чтобы он прошел клинические исследования, необходимо доказать, что вакцина работает.

В случае с препаратами из России мы не можем быть уверенными, что все произошло именно так, что они не блефуют. Поэтому идти на какие-либо сделки с Кремлем – это риск. Для Украины же этот риск двойной, ведь мы воюем с Россией, и любая вакцина может стать биологическим оружием,

– отметил Синченко.

Юрий Леонов, ведущий эксперт по биотехнологии в клинике "Евролаб", добавляет, что использование российской вакцины нецелесообразно, ведь она не прошла международную процедуру регистрации и апробации.

Более того, если в будущем вакцина российских производителей и пройдет необходимые процедуры, ее качество все равно будет ниже, чем международные аналоги. На сегодня сравнивая медикаменты производства ЕС, США, Украины и российских производителей, они однозначно оказываются на последнем месте,

– говорит Леонов.

Виктор Таран, политический эксперт и основатель Центра "Эйдос", объясняет, что закупать вакцины у страны, с которой находишься в состоянии гибридной войны – нельзя.

Во-первых, нельзя наполнять бюджет врага, поскольку эти деньги потом пойдут на войну с Украиной. Во-вторых, совершенно непонятно, что россияне передадут в ампулах. Это будет вакцина, "вода с мелом" или аналог "новичка", которым будут отравлять украинцев,

– резюмирует Таран.