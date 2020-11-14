Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, может ли Россия ввести "миротворцев" (то есть, своих военных) на Донбасс, и существуют ли аналогии Донбасса с Карабахом.

Российские "миротворцы" на Донбассе: возможно ли это

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал абсурдом информацию о возможном вводе российских "миротворцев" на временно оккупированный Донбасс.

Об этом он говорил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" вечером 13 ноября, пишет 24 канал.

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Я слышу голоса, особенно в СМИ, в России, что, мол, Россия также может ввести "миротворцев" на неконтролируемую территорию – я не знаю даже какую – Украины. То есть, "ДНР" и "ЛНР". Я думаю, что это был бы просто абсурд,

– сказал Кравчук.

Он считает, что это был бы "очень серьезный перекос в мировом масштабе". Ведь Россия до сих пор оказывает агрессию против Украины, но скрывает ее и постоянно заявляет, что это "внутреннее дело" Украины.

"Состоялась бы очень интересная вещь: агрессор становится миротворцем. Я в это не верю", – подчеркнул Кравчук.

Об аналогиях между Донбассом и Нагорным Карабахом

Между Донбассом и Карабахом, по мнению Леонида Кравчука, не может быть аналогий.

В течение 6 лет для решения проблемы войны на Донбассе создан нормандский формат, продолжается минский процесс. То есть, "действует международная структура, которая анализирует и принимает соответствующие решения".

"Мы не должны допустить прямой аналогии или копировать действия Украины, анализируя ситуацию в Карабахе", – подытожил политик.