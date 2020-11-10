Российские миротворцы являются скорее оккупантами, – генерал США Ходжес
Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес скептически высказался о российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Они будут находиться там по меньшей мере 5 лет.
Понятие "миротворцы" не существует совсем. Об этом Бен Ходжес сообщил во время Львовского форума по безопасности, сообщает "Укринформ".
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Генерал-лейтенант отметил, что он всегда недоверчиво относился к российским миротворцам.
Они скорее являются оккупантами, которые когда-то пришли в Приднестровье, на Кавказ и в Южную Осетию,
– заметил Ходжес.
Соглашение о мире в Нагорном Карабахе: детали
- В Министерсьви обороны Азербайджана 9 ноября 2020 года заявили, что вооруженные силы Армении отступили на некоторых участках фронта в Нагорном Карабахе.
- Армения, Азербайджан и Россия подписали историческое соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе.
- Из-за подписания мира в Ереване вспыхнули протесты. Местные жители захватили парламент Армении. Недовольные люди требовали отменить соглашение о мире.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна будет наблюдать за соблюдением мирного соглашения в Нагорном Карабахе.
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