Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес скептически высказался о российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Они будут находиться там по меньшей мере 5 лет.

Понятие "миротворцы" не существует совсем. Об этом Бен Ходжес сообщил во время Львовского форума по безопасности, сообщает "Укринформ".

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Генерал-лейтенант отметил, что он всегда недоверчиво относился к российским миротворцам.

Они скорее являются оккупантами, которые когда-то пришли в Приднестровье, на Кавказ и в Южную Осетию,

– заметил Ходжес.

Справка. Самолеты с российскими миротворцами отправились в Нагорный Карабах. В частности, там будут находиться почти 2000 российских военных, вооруженных стрелковым оружием. Подробнее об этом – читайте здесь.

Соглашение о мире в Нагорном Карабахе: детали

В Министерсьви обороны Азербайджана 9 ноября 2020 года заявили, что вооруженные силы Армении отступили на некоторых участках фронта в Нагорном Карабахе.

Армения, Азербайджан и Россия подписали историческое соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе.

Из-за подписания мира в Ереване вспыхнули протесты. Местные жители захватили парламент Армении. Недовольные люди требовали отменить соглашение о мире.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна будет наблюдать за соблюдением мирного соглашения в Нагорном Карабахе.

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