Уже 9 самолетов с российскими миротворцами отправились в Нагорный Карабах. Ил-76 вылетели из Ульяновска.

Российская миротворческая миссия должна длиться 5 лет

Автоколонну с российскими миротворцами, которые первыми прибыли в Армению, уже зафиксировали на дороге из Гориса в Нагорный Карабах. Об этом сообщает телеграм-канал "Раньше всех" со ссылкой на RT.

К теме Протесты против капитуляции: в Ереване захватили здания правительства и парламента, – видео 18+

По информации СМИ, все российские военные, которые будут находиться на территории Карабаха, – контрактники.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил, что в регионе, кроме российских, будут еще турецкие миротворческие войска.

Какова роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе:

Миротворческий контингент России развернут вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.

В Карабахе будут находиться 1 960 военных, которые вооружены стрелковым оружием. В регионе будет около 90 бронетранспортеров и 380 единиц спецтехники.

Российские миротворцы будут находиться в Нагорном Карабахе в течение 5 лет. Однако, вероятно, что этот срок могут продлить.

Пока миротворцы будут разворачивать позиции, армяне должны вывести с указанных территорий войска.

Важно! Около полуночи 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о мире в Нагорном Карабахе. Договор означает фактическую капитуляцию Армении в противостоянии. В Ереване возмущенные люди захватили здание правительства и парламента, избили спикера. Сам глава правительства Никол Пашинян сообщил, что другого выхода, кроме соглашения, у него не было.

О чем именно говорится в историческом соглашении – можно прочитать здесь.