Российские миротворцы уже отправились в Нагорный Карабах: что известно – видео
Уже 9 самолетов с российскими миротворцами отправились в Нагорный Карабах. Ил-76 вылетели из Ульяновска.
Российская миротворческая миссия должна длиться 5 лет
Автоколонну с российскими миротворцами, которые первыми прибыли в Армению, уже зафиксировали на дороге из Гориса в Нагорный Карабах. Об этом сообщает телеграм-канал "Раньше всех" со ссылкой на RT.
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По информации СМИ, все российские военные, которые будут находиться на территории Карабаха, – контрактники.
Какова роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе:
- Миротворческий контингент России развернут вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.
- В Карабахе будут находиться 1 960 военных, которые вооружены стрелковым оружием. В регионе будет около 90 бронетранспортеров и 380 единиц спецтехники.
- Российские миротворцы будут находиться в Нагорном Карабахе в течение 5 лет. Однако, вероятно, что этот срок могут продлить.
- Пока миротворцы будут разворачивать позиции, армяне должны вывести с указанных территорий войска.
О чем именно говорится в историческом соглашении – можно прочитать здесь.
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