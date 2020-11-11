Вооруженные силы России совершили 27 полетов и перевезли 414 военных в Нагорный Карабах за сутки 10 ноября. Почти все служащие раньше были на войне в Сирии.

Российские миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин – совхоз "Лысогорский" в Нагорном Карабахе. Кроме того, они уже установили временные наблюдательные посты. Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской, сообщает ТАСС.

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Практически все военнослужащие имеют опыт выполнения задач по обеспечению и охране гуманитарных операций в Сирийской Арабской Республике,

– сказал Рудской.

По его словам, личный состав "прошел специальную подготовку по изучению и соблюдению норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах".

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Военные будут использовать авиацию и комплексы с беспилотными летательными аппаратами. Они уже установили каналы связи с Арменией и Азербайджаном.

Всего вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе установят 16 наблюдательных постов. Там будут собирать информацию о возможных нарушениях, а также якобы поддерживать безопасность движения.

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Это будет способствовать скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев,

– заявил Рудской.