Российские наемники на Донбассе проверяют свои полигоны
На Донбассе 27 октября оккупанты "прочесывают" свои полигоны. В частности, боевики проверяют состояние инфраструктуры и оборудования техники.
Боевики проверяют полигоны по указанию российских кураторов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
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В разведке отметили, что особое внимание боевики уделяют:
- состояния оборудования пунктов управления,
- защитным сооружениям,
- маскировке от разведки,
- состояния военной техники.
Кроме того, в некоторых частях завершилась подготовка оккупантов к учениям по территориальной обороне.
Война на Донбассе: последние новости
- На Донбассе с 27 июля продолжается режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- Боевики его регулярно нарушают. Чаще всего – провокационными выстрелами. Однако 6 сентября оккупанты прицельно обстреляли позиции ВСУ, тогда 1 украинский военный погиб.
- За сутки 26 октября враги стреляли возле Авдеевки из противотанкового гранатомета.
- Украинские военные не отвечают на провокации оккупантов.