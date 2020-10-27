На Донбассе 27 октября оккупанты "прочесывают" свои полигоны. В частности, боевики проверяют состояние инфраструктуры и оборудования техники.

Боевики проверяют полигоны по указанию российских кураторов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. Кстати Смертельная война: сколько гражданских погибли на Донбассе в 2020 году В разведке отметили, что особое внимание боевики уделяют: состояния оборудования пунктов управления,

защитным сооружениям,

маскировке от разведки,

состояния военной техники. Кроме того, в некоторых частях завершилась подготовка оккупантов к учениям по территориальной обороне. Война на Донбассе: последние новости На Донбассе с 27 июля продолжается режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Боевики его регулярно нарушают. Чаще всего – провокационными выстрелами. Однако 6 сентября оккупанты прицельно обстреляли позиции ВСУ, тогда 1 украинский военный погиб.

За сутки 26 октября враги стреляли возле Авдеевки из противотанкового гранатомета.

Украинские военные не отвечают на провокации оккупантов.