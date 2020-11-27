Пророссийские боевики за предыдущие сутки, 26 ноября, дважды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. К счастью, обошлось без потерь и пострадавших.

Вражеские выстрелы не представляли угрозы для украинских защитников, поэтому они не открывали огонь. Об этом информируют в штабе ООС.

Между тем Россия направила на Донбасс сотый гумконвой с 14 автомобилей

Где стреляли боевики

Режимом прекращения огня враг пренебрег вблизи Марьинки. На этом участке противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета.

Недалеко от населенного пункта Старогнатовка враг применил станковый противотанковый гранатомет.

Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.

Стреляют с утра

С начала текущих суток, 27 ноября, российско-оккупационные войска и их наемники 1 раз открыли огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.

На других направлениях вдоль линии разграничения нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.



Карта оккупированных территорий Украины на Донбассе / Инфографика 24 канала

Обратите внимание! С 27 июля на Донбассе продолжается режим прекращения огня. Раз за разом договоренность не стрелять нарушают российские наемники. В основном они ведут неприцельный огонь, но есть множество случаев, когда враг умышленно целился по позициям ВСУ. За 4 месяца "тишины" погибли 4 украинских военных, еще 14 ранены.