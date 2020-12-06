Ценой невероятных усилий, при помощи возникшего словно ниоткуда волонтерского движения, за считанные даже не недели, а дни, воссоздавшего годами разрушаемую армию, Украина отстояла свою независимость. Она успешно противостоит российским агрессорам на востоке.

Не сбылись прогнозы кремлевских стратегов, искренне веривших в то, что чуть ли не половина Украины с удовольствием кинется в объятия оккупантов. Больше – читайте в видеоблоге "Большой мир" на 24 канале.

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Военная агрессия и оккупация части территории страны не разобщили людей, не разрушили нацию, а наоборот, сплотили ее перед лицом смертельной угрозы.

Как Ливия противостоит России

Но так происходит не везде и не всегда. В Ливии российским бандитам в погонах и без удалось добиться того, чего они так и не достигли в Украине: у ливийцев, которых годами душила диктатура способного дать Януковичу фору в глупости и ничтожности Муаммара Каддафи, не нашлось ресурса для сопротивления агрессору.

Поддерживаемый российскими деньгами, оружием и, главное, тысячами наемников из РФ самозваный маршал Халифа Хафтар подчинил себе примерно половину территории Ливии. На этих землях одна за другой появляются базы наемников из так называемой ЧВК Вагнера и прочих бандитских групп, командированных Кремлем в Африку.



Халиф Хафтар / Фото AFP

В стране – 20 тысяч вооруженных иностранцев

Согласно опубликованным на днях данным ООН, сейчас в Ливии находятся не меньше 20 тысяч вооруженных иностранцев. Западные журналисты считают, что как минимум четверть этих людей – это или обладатели российских паспортов, или подчиненные российскому командованию сирийцы и прочие иностранные наемники.

Наемники контролируют аэропорты, места добычи полезных ископаемых и даже ряд участков границ Ливии с соседними государствами. Пентагон считает, что они виновны в целом ряде преступлений, в том числе, и особо тяжких. Например, вагнеровцы:

обустраивают минные поля вблизи жилых кварталов;

убивают и пытают мирных ливийцев;

захватывают чужую собственность.

Сходство с Украиной

Все, как и на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей: бандиты с российскими паспортами, заявившиеся без приглашения, грабят, насилуют и убивают местных жителей.

Сходства с Донбассом добавляет и то, что официально Кремль отрицает свое участие в войне: в Донецке по его версии, за оружие схватились шахтеры, в Луганске – трактористы, а в ливийском Бенгази – должно быть, против признанных центральных властей выступили местные банкиры, ведь город уже много десятилетий является центром финансовой жизни страны.

На примере Ливии можно понять, что было бы с Украиной, умудрись агрессор пройти дальше Крыма, Донецка и Луганска.

Номинальную власть над захваченными территориями наверняка бы отдали какому-нибудь коллаборационисту-выскочке, который, как Хафтар в Ливии:

► превратил бы целые города в тюрьмы и концлагеря;

► развязал бы шизофреническую охоту на реальных и вымышленных внутренних врагов;

► а сами оккупанты пилили бы ресурсы как не в себя.

То есть, на оккупированных территориях Украины именно так уже и происходит, просто в куда меньших масштабах, чем планировали в Москве изначально. Не получи агрессор по зубам, не останови Украина его продвижение на Запад – была бы и в Европе своя Ливия.

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С реально толком ничего не контролирующим центральным правительством, толпами бандитов, управляющих городами и даже провинциями, настоящими пиратами, грабящими суда в прибрежных водах, и всеми прочими атрибутами ввергнутого в хаос государства.

Россияне угрожают и другим странам Африки

Вагнеровцы и прочие наемники угрожают еще и соседним с Ливией странам, таким как Нигер, и чуть более далеким, вроде Мали. Там россияне заняты добычей полезных ископаемых, ну и заодно расшатыванием местных политических режимов.



Кремль отрицает свое участие в войне / Фото Global Look Press

Ведь чем слабее и коррумпированнее власть, тем проще ее контролировать, тем охотнее она будет раздавать государственные подряды откровенным бандитам и тем спокойнее наблюдать за разбазариванием собственных природных богатств.

Сплошное паразитирования

Российское военно-политическое присутствие – что в Африке, что в бандитских ЛНР и ДНР – это сплошное паразитирование на недрах, бесконечное выкачивание из земли нефти, газа, угля, руды, непрекращающиеся шантаж и запугивание официальных властей тех стран, на который положили глаз те, кто командует наемниками.

В союзники на оккупированных территориях Москва тоже всюду выбирает вовсе не рыцарей в белых доспехах.

В Донецке и Луганске только местные гопники и алкаши согласились присоединиться к незваным освободителям. В Африке же россияне действуют заодно с натуральными джихадистами, мало чем отличающимися от ИГИЛ.

Правительству Ливии не надо мир

Признанное международным сообществом правительство Ливии пытается делать хорошую мину при плохой игре и всячески демонстрирует свою способность управлять теми территориями, которые находятся под его контролем. Но эта относительная стабильность на деле исключительно шаткая, держится она во многом только на согласии инсургентов и наемников на перемирие.

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Когда тем надоест играть в великодушие, страна вновь рискует погрузиться в полномасштабную войну. Ведь им не нужны мир и согласие, им нужна только возможность бесконечно грабить, обогащая уже и без того бесстыдно богатых мародеров из высоких кабинетов.