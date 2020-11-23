В оккупированной Евпатории из-за проблем с водой с 26 ноября отключат горячее водоснабжение. Его возобновления жителям города не следует ждать до конца 2020 года.

Горячее водоснабжение в Евпатории прекратят для того, чтобы сэкономить водные ресурсы. Об этом заявил гендиректор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов, передает Rg.ru.

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Евпатория делится водой с Симферополем

Евпатория ежедневно потребляет 38 тысяч кубометров воды. Проблемы с водоснабжением начались неделей ранее. А все из-за того, что городу пришлось поделиться водными ресурсами с оккупированным Симферополем. Там с 24 сентября вода подается только 6 часов в сутки.

До конца декабря 2020 года в целях экономии решено с 26 ноября прекратить подачу в городе горячей воды – так, как это было сделано в Симферополе. Горячее водоснабжение будет возобновлено после ввода в эксплуатацию второго Вилинского водозабора,

– сказал Баженов.

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