Российские оккупанты придумали новый способ экономии воды в Евпатории
В оккупированной Евпатории из-за проблем с водой с 26 ноября отключат горячее водоснабжение. Его возобновления жителям города не следует ждать до конца 2020 года.
Горячее водоснабжение в Евпатории прекратят для того, чтобы сэкономить водные ресурсы. Об этом заявил гендиректор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов, передает Rg.ru.
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Евпатория делится водой с Симферополем
Евпатория ежедневно потребляет 38 тысяч кубометров воды. Проблемы с водоснабжением начались неделей ранее. А все из-за того, что городу пришлось поделиться водными ресурсами с оккупированным Симферополем. Там с 24 сентября вода подается только 6 часов в сутки.
До конца декабря 2020 года в целях экономии решено с 26 ноября прекратить подачу в городе горячей воды – так, как это было сделано в Симферополе. Горячее водоснабжение будет возобновлено после ввода в эксплуатацию второго Вилинского водозабора,
– сказал Баженов.
Почему в Крыму возникли проблемы с водой
- Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который соединяет главное русло Днепра с полуостровом.
- После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.
- Оккупанты пополняют запасы воды в Крыму из водохранилищ природного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.
- Теперь же оккупационные власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.
- Власти Украины неоднократно заявляли, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.
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