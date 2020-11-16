Министерство обороны России сообщило, что 16 ноября в Нагорном Карабахе уже развернули наблюдательные посты. В целом российские "миротворцы" будут присутствовать на 25 таких постах в Нагорном Карабахе и близлежащих регионах.

Сейчас режим прекращения огня наблюдается по всей линии разграничения между Азербайджаном и Арменией, рассказал представитель Минобороны России Игорь Конашенков, сообщает 24 канал.

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В общем российские военные самолеты совершили 140 рейсов, чтобы перебросить в Азербайджан военную технику. В целом Россия планировала перебросить больше 1 тысячи 100 единиц техники, но окончательное количество пока неизвестно.

Пассажирские самолеты Ил-76 и Ан-124 еще продолжают тем временем перебрасывать российских военных, которые будут выполнять роль "миротворцев". Всего они будут расположены на 25 постах:

9 – на юге Нагорного Карабаха,

9 – на севере Нагорного Карабаха,

7 – в районе Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах и Армению.

Российские войска уже заняли позиции в Нагорном Карабахе: фото

Условия пребывания россиян в Азербайджане: