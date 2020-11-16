Российские "миротворцы" уже заняли позиции в Нагорном Карабахе: фото
Министерство обороны России сообщило, что 16 ноября в Нагорном Карабахе уже развернули наблюдательные посты. В целом российские "миротворцы" будут присутствовать на 25 таких постах в Нагорном Карабахе и близлежащих регионах.
Сейчас режим прекращения огня наблюдается по всей линии разграничения между Азербайджаном и Арменией, рассказал представитель Минобороны России Игорь Конашенков, сообщает 24 канал.
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В общем российские военные самолеты совершили 140 рейсов, чтобы перебросить в Азербайджан военную технику. В целом Россия планировала перебросить больше 1 тысячи 100 единиц техники, но окончательное количество пока неизвестно.
Пассажирские самолеты Ил-76 и Ан-124 еще продолжают тем временем перебрасывать российских военных, которые будут выполнять роль "миротворцев". Всего они будут расположены на 25 постах:
- 9 – на юге Нагорного Карабаха,
- 9 – на севере Нагорного Карабаха,
- 7 – в районе Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах и Армению.
Российские войска уже заняли позиции в Нагорном Карабахе: фото
Условия пребывания россиян в Азербайджане:
- Россия стала посредником мировых переговоров между Азербайджаном и Арменией. Они договорились, что Армения вернет Азербайджану большинство ныне оккупированных его территорий.
- Россия будет контролировать выполнение этих договоренностей. Ее войска получили мандат "миротворцев". Всего в Нагорном Карабахе на 5 лет разместят 2 тысячи 500 российских военных.
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