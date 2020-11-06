Через почти 3 месяца после отравления оппозиционера Алексея Навального российские врачи поставили ему диагноз. Признаков отравления они якобы не нашли, а потому установили: у Навального панкреатит.

Окончательный диагноз врачи установили с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований, сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД России по Сибирскому федеральному округу.

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Нарушение обмена углеводов (основной); хронический панкреатит с нарушением наружно- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий),

– такой диагноз определили для Навального.

Российские власти в таком диагнозе даже ссылаются на жену Навального. Мол, по ее словам, оппозиционер ограничивал себя в еде, а также в течение 3 – 5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, поэтому он питался нерегулярно.

К слову, отравление Алексея Навального случилось еще 20 августа. После этого он несколько дней пробыл в больнице Омска, а тогда его увезли в Германию. Поэтому для установления диагноза врачам нужно было аж 2 с половиной месяца.

Реакция Навального

Сам Алексей Навальный заметил странное совпадение даты его диагноза, а также выход интервью главы разведки Сергея Нарышкина пропагандистским СМИ. Последний как раз заявил, что Навального отравили страны НАТО.

Видимо, страны НАТО уговорили меня сесть на смертельную диету,

– пошутил русский оппозиционер.