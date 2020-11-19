В Санкт-Петербурге местный депутат порвал портрет мужчины "похожего на президента России Владимира Путина". Теперь полиция устанавливает все детали.

Соответствующий пост в твиттере выложил депутат муниципальный депутат Никита Юферев, сообщили в издании Фонтанка.ру. Сперва на том месте висел портрет поэта Александра Пушкина.

Интересно В США заявили, что режим Путина устает от санкций

Депутат сообщил, что накануне, 16 октября 2020 года, повесил в здании Совета муниципального образования "Смольнинский" портрет поэта. Он приехал на заседание через 2 дня и обнаружил, что теперь там висит "портрет неизвестного мужчины, похожего на президента России Путина". Тогда Юферев порвал портрет.

Как пояснил депутат, он "принял меры депутатского реагирования".



Порванный портрет как бы Путина / Фото из Фейсбука Юферева

Впоследствии полицию вызвала сотрудница администрации. Они приехали по вызову "порвали портрет главнокомандующего". В отношении Юферева начали проверку.

"Защищать портрет Путина приехали 5 сотрудников полиции, вместе с начальником и его заместителем. Еще 1,5 часа ждали в коридоре, пока закончится совещание. Потом час опрашивали свидетелей. На страже порядка", – написал депутат на своей странице.

Сотрудники Совета начали вести свою видеосъёмку, опять поменяв Пушкина на Путина



Готовьте Юфереву юриста отбрыкиваться от набросов местных шизоидов.



Добро пожаловать на еженедельный тред из Смольнинского. pic.twitter.com/LEC3m4niCY — Диана Серая (@serayadiana) November 18, 2020

Справка. Как пишут СМИ, в совет "Смольнинский" входят депутаты от "Яблока", штаба Алексея Навального и движения "Центральный район за комфортную среду обитания". Также и самовыдвиженцы. Депутаты уже год не могут выбрать главу совета, оппозиционеры обвиняют друг друга в сговоре с "Единой Россией".