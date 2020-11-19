Российский депутат порвал портрет Путина, который повесили вместо Пушкина: полиция разбирается
В Санкт-Петербурге местный депутат порвал портрет мужчины "похожего на президента России Владимира Путина". Теперь полиция устанавливает все детали.
Соответствующий пост в твиттере выложил депутат муниципальный депутат Никита Юферев, сообщили в издании Фонтанка.ру. Сперва на том месте висел портрет поэта Александра Пушкина.
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Депутат сообщил, что накануне, 16 октября 2020 года, повесил в здании Совета муниципального образования "Смольнинский" портрет поэта. Он приехал на заседание через 2 дня и обнаружил, что теперь там висит "портрет неизвестного мужчины, похожего на президента России Путина". Тогда Юферев порвал портрет.
Как пояснил депутат, он "принял меры депутатского реагирования".
Порванный портрет как бы Путина / Фото из Фейсбука Юферева
Впоследствии полицию вызвала сотрудница администрации. Они приехали по вызову "порвали портрет главнокомандующего". В отношении Юферева начали проверку.
"Защищать портрет Путина приехали 5 сотрудников полиции, вместе с начальником и его заместителем. Еще 1,5 часа ждали в коридоре, пока закончится совещание. Потом час опрашивали свидетелей. На страже порядка", – написал депутат на своей странице.
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