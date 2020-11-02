Институт ядерных исследований Российской академии наук с 2007 года и до нынешнего времени продолжает владеть спецразрешением на пользование недрами Артемовского месторождения каменной соли. Российский институт получил в 2007 году такое разрешение на 20 лет – до 2027 года.

Соответствующее разрешение дало Министерство охраны окружающей природной среды Украины, сообщает организация StateWatch со ссылкой на письма Государственной службы геологии и недр к СНБО от августа 2020 года.

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Разрешение для Института ядерных исследований предусматривает строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

В частности недра могут использовать для подземного хранения нефти, газа и других веществ и материалов, захоронения вредных веществ и отходов производства, а также сброса сточных вод.

В организации считают тот факт, что институт Российской академии наук был разоблачен среди владельцев спецразрешений на недра лишь в 2020 году, свидетельством о том, что система государственного мониторинга потенциального и реального влияний российских структур на экономику в Украине неэффективна.



Документ относительно украинских недр в пользовании российского института / фото StateWatch

Артемовское месторождение в Донецкой области: карта